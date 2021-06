Medtem ko je njegov rojak Primož Roglič danes odgovarjal na novinarska vprašanja na medijskem srečanju v živo, tako kot pred koronavirusno epidemijo, je Pogačar na novinarska vprašanja, predhodno poslana tiskovnemu predstavniku ekipe UAE, odgovarjal v vnaprej posnetem intervjuju, s čimer so v ekipi skušali najti kompromis med številnimi medijskimi prošnjami.

Peti najmlajši na dirki vseh dirk

Pogačar, ki bo z 22 leti in 279 dnevi peti najmlajši kolesar na letošnjem Tourom, je med drugim razkril, da si je ogledal trase devetih etap na letošnji dirki in napovedal, da v prvem tednu pričakuje precej napetosti, več kot lani, se bo pa stanje v karavani verjetno umirilo, ko bodo zapeljali v Alpe in Pireneje, kjer pa bo trasa precej zahtevna.

Pešačil do zaključka 9. etape

Večino teh si je ogledal v živo, tudi zaključek 9. etape s ciljem v Tignesu, kjer jih je med ekipnimi pripravami na predzadnjem vzponu 2. kategorije presenetil sneg, kar je Pogačar pred časom delil tudi s svojimi sledilci na Instagramu.

"Nismo vedeli, ali naj se obrnemo ali nadaljujemo, a če bi se obrnili, ne bi videli zaključka. Na koncu je bilo treba prehoditi samo kakih 150 metrov in ni bilo prehudo, medtem ko sta avtomobila morala po daljši poti in jima je vzelo tri ure, medtem ko smo se mi zabavali," je pojasnil ozadje zanimive anekdote.

Prispevek Damjana Medice/Planet TV

"Malo smrči, a se odlično razumeva"

"Pogastar" se na Tour podaja z močnejšo ekipo kot lani, žal brez Jana Polanca. Vodstvo ekipe je ocenilo, da so za Tour najbolje pripravljeni Rafal Majka, poljski specialist za gorske etape, novinec v moštvu, Švicar Marc Hirschi, ki je bil lani izbran za najbolj borbenega kolesarja na Touru, Američan Brandon McNulty, ki bi moral nastopiti na Giru, a so se v ekipi odločili, da bo bolj koristen na Touru.

Pogačarju bodo pomagali še Italijan Davide Formolo, Portugalec Rui Costa, nekdanji svetovni prvak, ki se je s 7. mestom izkazal na nedavni Dirki po Švici, izkušeni Norvežan Vegard Stake Laengen in danski specialist za kronometer Mikkel Bjerg, svetovni prvak v kategoriji do 23 let in Pogačarjev vrstnik. Prav on bo naslednje tri tedne Pogačarjev 'cimer'. "Malo smrči, a se odlično razumeva, tako da ni panike," je Pogačar razkril hudomušno podrobnost iz zakulisja.

"Ekipa je res zelo pomembna," je dodal, "še posebej zato, ker bomo skupaj skoraj štiri tedne, in mi dobro ekipo imamo. Če ni dobrega vzdušja, potem tudi ni rezultatov. Sam se na vsaki dirki res dobro počutim, saj imamo res odlično atmosfero."

"Pomembno je le, da sem dober v skupni razvrstitvi, in ne, da ukazujem"

Na vprašanje, ali se počuti kot lider, je odvrnil, da sploh ne, in fantom ne ukazuje, kaj morajo početi, saj se zaveda, da jih ima večina več izkušenj z dirk kot on.

"Rafal Majka, Rui Costa in Vegard Stake Laengen imajo največ izkušenj, tako da mislim, da bo 'road captain' (kapetan na cesti) eden od njih. Zame je pomembno samo to, da sem dober v skupni razvrstitvi in ne da jim ukazujem."

"Trudili se bomo, da česa ne zaser**"

Kar zadeva kakovost konkurence, je ocenil, da je konkurenca močna tako kot vedno, da pa se v prvi vrsti ozirajo zgolj nase, potem pa se bo tako ali tako na cesti, predvsem pa na klancih izkazalo, kdo je najmočnejši.

"Šli bomo iz dneva v dan, trudili se bomo, da naredimo čim boljšo dirko in da česa ne zas**," je namignil Pogačar, ki verjame, da se je na pripravah, na dirki Po Sloveniji in dirkah za državno prvenstvo dobro pripravil na nove izzive. "Sproščen sem in verjamem vase," sporoča 22-letnik s Klanca pri Komendi, ki ga letos čaka precej drugačen Tour kot lani.