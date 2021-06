Kdo bo na Touru izzval Pogačarja in Rogliča?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutri se v Brestu v Bretanji, pokrajini na severozahodu Francije, začenja 108. Dirka po Franciji. Kolesarski svet v glavnih vlogah pričakuje Slovenca, branilca lanske zmage Tadeja Pogačarja in številko ena svetovnega kolesarstva Primoža Rogliča. To sta po mnenju mnogih glavna favorita letošnjega Toura, a sama se te vloge nekoliko otepata, še posebej Roglič, ki se je letos v mesecih pred dirko vseh dirk nekoliko potuhnil. Zato pa so mišice pošteno napenjali v bogatem britanskem moštvu Ineos Grenadiers in napovedali odkrit napad na Slovenca.

Prav iz Ineosa naj bi prišel glavni izzivalec Pogačarja in Rogliča za zmago na 108. izvedbi francoske pentlje, so prepričani številni kolesarski poznavalci, pri izpostavljanju konkretnega imena pa so vendarle v manjši zadregi. Ineos namreč v Francijo pošilja strah vzbujajočo ekipo s kar tremi zmagovalci velikih tritedenskih dirk.

Ineos s številnimi orožji

V njej so Valižan Geraint Thomas, ki je na Touru slavil leta 2018, pa zmagovalca Dirke po Italiji, Ekvadorec Richard Carapaz (rožnato majico je osvojil leta 2019) in Britanec Tao Geoghegan Hart (zmagovalec Gira 2020). V moštvu je še avstralski veteran Richie Porte, lani tretji v skupnem seštevku Toura, za napad na Pogačarja in Rogliča imajo v britanskem moštvu tako kar izjemno močna štiri orožja, kar pa ni nujno dobro za harmonijo v ekipi.

Pa je Thomas res kapetan? "Ja," je na vprašanje belgijskega novinarja, če vrstni red kolesarjev na virtualni novinarski konferenci ekipe Ineos ustreza tudi hierarhiji na cesti, odgovoril 35-letnik iz Cardiffa, prvi na vrsti za odgovor. Drugi, Carapaz, je bil kratek: "O tem nimam kaj povedati." Bolj zgovoren je bil tretji, Porte: "Najbrž kakšne skrivnosti ni, G je osvojil Tour, Carapaz Giro in Dirko po Švici, Tao Giro, jaz pa zmage z velike dirke nimam. Lani sem bil tukaj na stopničkah, najbrž bo pravi vrstni red diktirala cesta. Ko pridemo do pravih hribov in vožnje na čas, bomo vedeli več." Tao Geoghegan Hart ni imel odgovora, pač pa vprašanje: "Je to naštevanje v rastočem ali padajočem redu? Je zadnji najboljši ali prvi?" Po dodatnem pojasnilu, da je prvi domnevno najboljši in naslednji po vrsti vse slabši, pa še naprej razpoložen za šalo dodal. "Ja, ampak o kom boste razmišljali, ko zapustite sobo? O zadnji osebi, s katero ste se pogovarjali."

Mnogi kot glavno nevarnost za slovenski dvojec izpostavljajo Carapaza, letošnjega zmagovalca Dirke po Švici, pa čeprav bo 28-letnik nastopil šele na svojem drugem Touru. Lani je debitiral s 13. mestom v skupnem seštevku. Thomas naj bi bil kot edini zmagovalec Toura v ekipi tudi glavni kapetan, že po prvem tednu, pravzaprav po posamičnem kronometru v peti etapi, pa bo jasno, ali je ta vloga zgolj častna. Če bo v vožnji na čas, kjer bi moral biti med najmočnejšimi, izgubljal čas proti preostalim favoritom, bodo od njega v Ineosu bržčas pričakovali, da se podredi ekipi in v nadaljevanju dirke pomaga bodisi Carapazu bodisi Geogheganu Hartu, morda celo Portu.

Francozi stavijo na vselej bojevitega Juliana Alaphilippa. Foto: Guliverimage

Kdo še?

Če bodo tri najmočnejše ekipe na Touru, Ineos Grenadiers kot tudi Rogličeva Jumbo-Visma in predvsem Pogačarjev UAE Team Emirates, morale nadzorovati dogajanje, bo nekaj nevarnih kolesarjev prežalo na njihove napake in lahko v relativnem miru čakalo na svoje priložnosti. Španski Movistar stavi na Enrica Masa, Marca Solerja in zimzelenega Alejandra Valverdeja, Astana na Danca Jakoba Fuglsanga, EF Education First na Kolumbijca Rogoberta Urana ... Bahrain Victorious Mateja Mohoriča po poškodbi Mikela Lande nima pravega favorita za skupni seštevek, kar pa najbrž pomeni, da bo imel naš državni prvak proste roke za napad na kakšno etapno zmago.

Alaphilippe, Cavendish, van der Poel ...

Zanimive so ekipe s sprinterskimi aduti in specialisti za hribovite etape, ki izrazitih favoritov za napad na rumeno majico nimajo. Francoski zvezdnik Julian Alaphilippe je eden od favoritov na uvodnih etapah Toura, medtem ko mu le redki pripisujejo večje možnosti, da rumeno majico pripelje na cilj v Pariz, njegov Deceuninck Quicks Step pa bo v sprinterskih etapah stavil na slavnega Marka Cavendisha, ki je na Tourih zbral osupljivih 30 etapnih zmag. Alaphilippu lahko prvi teden dirke življenje zagreni nizozemski debitant Mathieu van der Poel. Ta gre na svoj prvi Tour po etapno zmago, s katero bi počastil spomin na dedka Raymonda Poulidorja, še lepše bi bilo, če bi mu za kakšen dan uspelo obleči tudi rumeno majico, a van der Poel naj bi po prvem tednu odstopil in se posvetil pripravam na olimpijske igre v Tokiu, na katerih bo tekmoval z gorskim kolesom.

Slovaški superzvezdnik Peter Sagan je prišel še po osmo zeleno majico. Foto: Guliverimage

Obeta se izjemen boj za zeleno

Izjemno zanimiva bo bitka za zeleno majico najboljšega po točkah, v igri je kar nekaj imen, branilca lanske zmage v tej kategoriji pa ne bo. Irec Sam Bennett je namreč zaradi poškodbe odpovedal nastop na letošnjem Touru in s tem v ekipi Deceuninck Quick Stepa sprostil mesto Cavendishu, a zeleno majico ima v mislih tudi slovaški as Peter Sagan, ki želi še izboljšati svoj rekord. Sagan je namreč že sedemkrat v Parizu proslavljal v zeleni majici.

Kdo bo letos zmagal na Dirki po Franciji? Tadej Pogačar 107 glasov + 11,81%

Primož Roglič 714 glasov + 78,81%

Nekdo tretji 85 glasov + 9,38% Oddanih 906 glasov

V sprintih gre pričakovati nevarne napade avstralske rakete Caleba Ewana (Lotto Soudal), Belgijca Tima Merlierja (Alpecin Fenix), Francoza Arnauda Demareja (Groupama FDJ), seveda Cavendisha, morda Rogličevega moštvenega kolega Wouta van Aerta, Nizozemca Ceesa Bola (Team DSM), Francoza Nacerja Bouhannija (Arkea Samsic), Nemca Andreja Greipla (Israel Start-Up Nation) … Pa morda tudi četrtega Slovenca na letošnjem Touru Luke Mezgeca (BikeExchange).

Saganovi imajo globino

Ima pa Saganova nemška ekipa Bora Hansgrohe za Tour še več orožij. Čeprav je njihov glavni cilj zelena majica, ima v Nemcu Emanuelu Buchamnu in Nizozemcu Wilcu Keldermanu tudi aduta za skupni seštevek. Buchman je bil lani na Touru četrti, Kelderman na lanskem Giru tretji.

Letošnji Tour utegne biti izjemno odprt, favoritov za zmago je veliko, kot je pred nekaj dnevi povedal Roglič: " Ne gre samo za boj med mano in Tadejem. Imate še 20 drugih fantov …"

