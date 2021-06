Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji kolesarski as Aleksander Vinokurov ni več šef moštva Astana Premir Tech, poročajo tuji mediji. 47-letni Kazahstanec, tudi ustanovitelj moštva Astana, naj bi odšel "zaradi osebnih razlogov", kot so sporočili iz ekipe, sam pa te navedbe zanika in je že sprožil pravne postopke za vrnitev na mesto vodje moštva.