Izkušeni slovenski kolesar se bo podredil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ekipi BikeExchange na sloviti dirki Tour de France zelo računajo na prispevek slovenskega kolesarja Luka Mezgeca. Sicer ne bo imel osrednje vloge, zato pa bo skušal pomagati svojemu moštvu, da bo v šprintih zaznamovalo dirko vseh dirk. Morda pa se mu v kakšni etapi odpre priložnost še za nekaj več, saj tudi sam poudarja, da je Tour de France vendarle tritedenska dirka in se lahko v tem času veliko zgodi.

Za Luko Mezgeca bo to drugi nastop na sloviti Dirki po Franciji. Čeprav je po duši šprinter, njegova osrednja vloga v šprinterskih etapah ne bo dirkati na zmago, saj bo imel drugačno nalogo: "V šprintih v malce bolj hribovitih etapah bom glavni pomočnik Michaelu Matthewsu. V tistih etapah torej, kjer bo razredčena skupina, kajti tam smo najmočnejši."

Da bi imel odprte roke v kakšni etapi, za zdaj ni na vidiku. "Vsak ima svojo nalogo, vlogo. Dirka je dolga tri tedne. Marsikaj se lahko zgodi. Spredaj moram biti ob pravem času in takrat izkoristiti priložnost," poudarja Luka, ki je leta 2014 poskrbel za zgodovinsko etapno zmago na Giru.

Dva meseca ni dirkal. Upa, da se to ne bo poznalo.

Pred odhodom na Tour je svojo pripravljenost preizkusil na kriteriju Tadeja Pogačarja, ki ga je še tretjič zapored osvojil, in na cestni dirki za državno prvenstvo. Končal jo je na tretjem mestu za Matejem Mohoričem in Janom Polancem, ki sta pobegnila glavnini ter se na koncu udarila za laskavo lovoriko – v zaključku je imel nato več moči Mohorič.

Na državnem prvenstvu je v cestni dirki osvojil tretje mesto. Foto: Vid Ponikvar

Sicer je imel v načrtu tudi nastop na dirki Po Sloveniji, na kateri bi lovil novo etapno zmago, vendar mu je bolezen covid-19 ponagajala. Zaradi tega se mu je pripravljalni program nekoliko spremenil: "Dva meseca nisem dirkal. Upal sem, da se bo čim manj poznalo. Po nedeljskem dnevu na državnem prvenstvu lahko rečem, da sem pripravljen tako kot lani."

Spoštovanje je prisotno

Foto: Vid Ponikvar Čeprav bo imel misli usmerjene v uspeh ekipe BikeExchange, pa bo, jasno, pogledoval tudi proti skupnemu boju na slovitem Touru, saj lanski zmagovalec Tadej Pogačar in Primož Roglič spadata med osrednje favorite za končni uspeh. "To že dve, tri leta ponavljam, da smo Slovenci pridobili na ugledu v skupini. Vsi vedo razliko med Slovenijo in Slovaško, kar včasih niso. Spoštovanje je zelo prisotno," pravi o veljavi slovenskih kolesarjev v svetu športa.

In kdo bo po mnenju na koncu boljši od slovenskega šampionskega tandema? "Stavil bi na Slovenca," je z nasmehom odgovoril Mezgec.