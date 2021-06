Če kdo Tadeja Pogačarja pozna do obisti, je to Andrej Hauptman, ki ima pri UAE Emirates vlogo športnega direktorja. Na letošnji dirki Tour de France bo v nasprotju z lani ob slovenskem šampionu že vse od začetka in mu pomagal do morebitnega novega zgodovinskega uspeha na dirki vseh dirk. "Verjamem, da smo na tisti točki, na kateri želimo biti," poudarja Hempi.