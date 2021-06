Najboljši kolesarji na svetu zasedli Brest #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že odštevamo ure do začetka 108. Dirke po Franciji, na kateri bo 22-letni slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates) branil zmago, njegov rojak Primož Roglič (Jumbo-Visma) pa spada med glavne favorite, da mlademu Gorenjcu to prepreči. V četrtek so se v Brestu, kjer se bo v soboto Tour tudi začel, kolesarske ekipe predstavile navijačem. Dogodek je potekal ob spoštovanju protikoronskih ukrepov, zato ni bilo takšnega vrveža, kot smo ga vajeni pred Tourom v bolj normalnih časih.