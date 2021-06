Slovenski rock'n'roll v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta osrednja favorita za zmago na francoskem Touru.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta osrednja favorita za zmago na francoskem Touru. Foto: Reuters

Čas je, da se kolesarski spektakel Tour de France začne. V soboto bodo kolesarji v Brestu zavrteli pedala in se podali na 3414,4 kilometra dolgo pot, ki jo bodo morali opraviti v 21 dneh. S slovenskega zornega kota bo tritedenska francoska kolesarska pentlja še posebej vzbujala pozornost, saj sta Tadej Pogačar in Primož Roglič osrednja favorita za končno zmago.

Uvodni dnevi na Dirki po Franciji naj ne bi vplivali na končni vrstni red na dirki vseh dirk, saj pretiranih klancev ni. V peti etapi bo na vrsto prišla prva prava preizkušnja za tekmece v boju za skupno zmago, ko bo na sporedu posamični kronometer.

Sicer bo v prvih 13 etapah kar šest šprinterskih in dve takšni, v katerih bomo prav tako videli šprint, vendar bo šla cesta nekoliko navkreber. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) in Matiheu Van der Poel (Alpecin-Fenix) sta močna v tovrstnih šprintih, moč pa sta v preteklosti v takšnih etapah že izkazovala tudi slovenska matadorja Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), zato bo zanimivo videti, kako se bosta kot osrednja favorita za končno zmago lotila uvodnih dni. Vendarle nošenje rumene majice prinaša dodatne obveznosti, po drugi strani pa jo je čast nositi. A je ključno, da jo kolesar nosi zadnji dan na Elizejskih poljanah.

Julian Alaphilippe bo na začetku Toura zagotovo med najbolj aktivnimi, saj bo želel obleči rumeno majico. Priložnost ima namreč idealno. Na splošno bi lahko bila letošnja Dirka po Franciji zanj nekaj posebnega. Zaradi rojstva sina je namreč dobil dodatno motivacijo. Foto: Guliverimage

Lani sta pokorila konkurenco in osvojila prvi dve mesti. Češnja na torti je pripadla mlajšemu Pogačarju. In pogledi so zaradi vseh predstav, ki jih kažeta, razumljivo uperjeni proti njima. Vendarle sta osrednja favorita za končni uspeh. Oba s Primožem se zavedata, da je tekmecev veliko, Tour de France pa ni dirka petih dni, ampak morajo kolesarji prestati pasti vseh 21 dni.

Kdo so favoriti letošnjega Toura? Tadej Pogačar (UAE Emirates) Primož Roglič (Jumbo-Visma) Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) Richie Porte (Ineos Grenadiers) Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) Enric Mas (Movistar) David Gaudu (Groupama FDJ) ...

Četudi trasa uvodoma ni zahtevna, lahko pomembno vlogo odigra veter, česar se vsi v karavani dobro zavedajo. Pazljivost bo morala biti zato tudi v ravninskih etapah.

Spektakel devetega dne

Osma etapa bo prva, ki bo vsebovala konkretne klance. Col de Romme (9,1 km, 8,9-% naklon) in znameniti Col de la Colombiere (7,4 km, 8,5-% naklon) bosta do tega dne najdaljša na trasi. Zanimiv bo tudi zaključek, ki ga predstavlja 15 kilometrov spusta do Le Grand-Bornanda.

Deveta etapa bo predstavljala izziv. Foto: A.S.O.

Pravi spektakel se nam obeta naslednji dan v deveti etapi, ki se bo zaključila z 21 kilometrov dolgim vzponom na priznano smučarsko središče Tignes (5,6-% naklon). A so prej še štirje gorski cilji, prednjačila bosta Col des Saises (9,4 km, 6,2-% naklon) in Col du Pre (12,6 km, 7,7-% naklon). Na tovrstni trasi bi lahko kdo od tekmecev za skupno zmago že izgubil dragocene sekunde oziroma jih na drugi strani pridobil.

Prvič v zgodovini dvakrat na Mount Ventroux

Po dnevu počitka in šprinterski etapi prihaja na vrsto brutalen dan. V 11. etapi bodo kolesarji morali opraviti z več kot 4600 višinskimi metri. Dolžina trase bo 198,9 kilometra. Kar dvakrat se bodo podali na legendarni Mount Ventroux, kar bo prvič v zgodovini Toura. Prvič se bodo nanj vzpenjali 22 km, povprečni naklon bo znašal 5,6 odstotka, drugič ob koncu. Takrat čaka kolesarje 15,7 kilometra (8,8 % povprečni naklon) vožnje navkreber. Zanimiv bo tudi zaključek dneva, saj bo sledil spust, na katerem lahko pričakujemo drzne vožnje pri kolesarjih, saj bo vsaka sekunda štela.

Enajsta etapa bo postregla s pravimi klanci. Foto: A.S.O.

Po peklenskem dnevu bodo dvakrat zapored spet prišli na vrsto šprinterji, nakar bodo v središču pozornosti spet kolesarji v boju za rumeno majico. 14. etapa bo sicer postregla z nekaj vzponi, vendar ni za pričakovati, da bo naredila selekcijo. Morda se lahko skupina razredči pri 15-kilometrskem spustu s Col de Saint-Louis.

Kolesarski ples v Pirenejih

Smer Toura se bo v 15. etapi obrnila proti Pirenejem, ki bodo predstavljali novo zagonetko. Kar 4500 višinskih metrov vzpona bo najboljšim predstavljal nov test. A se tudi ta dan ne bo zaključil na vrhu kakšnega vzpona, saj bo po Col de Beixalisu sledil še 14-kilometrski spust. Če ubežna skupina ne bo uspešna, lahko na tem vzponu pričakujemo prav poseben boj, saj se bodo dodeljevale bonifikacijske sekunde.

Čas za Pireneje. Foto: A.S.O.

V 16. etapi se bo bitka v Pirenejih nadaljevala. Col de Port in Col de la Core, ki sta najtežji del etape, bosta že v prvi polovici trase, zato ni pričakovati, da se bo ta dan zgodilo kaj dramatičnega v boju za skupno zmago.

V 17. etapi pa bomo le spet dočakali cilj na vrhu vzpona. Zaključek tega dne bo lahko ključen. V prvi polovici trase se bodo favoriti ogrevali, nato pa se bo začel rock'n'roll in tu se pričakuje, da bosta Pogačar in Roglič v ospredju. Col de Peyresourde (13,2 km, 7-% naklon) in Col d'Azet (7,4 km, 8,3-% naklon) bosta že naredila težke noge, osrednji junaki pa se bodo za etapno zmago udarili na zaključnem vzponu, ki sliši na ime Col du Portet. Dolg bo 16,3 kilometra, povprečni naklon bo znašal 8,6 odstotka.

Col du Tourmalet bo del 18. etape. Foto: A.S.O.

Ti dnevi bodo izjemno pomembni v boju za skupno zmago, saj bodo noge že utrujene. A počitka ne bo. V 18. etapi bomo spet spremljali pravo klasiko, ki dela Tour de France tako poseben. Col du Tourmalet predstavlja vzpon ekstra kategorije. Dolžina 17,1 kilometra in povprečni naklon 7,3 odstotka povesta vse o težavnosti. Vendar ne bo povsem v središču pozornosti tega dne, saj bo po spustu sledil še zaključni vzpon na Luz Ardiden (13,3 kilometra in 7,4-% naklon), ki ima prav tako predznak vzpona ekstra kategorije. Kolesarjem bo šlo na roko le dejstvo, da bo trasa dolga 129,7 kilometra in bodo šele po šestdesetem kilometru začeli taktični boj.

Kronometer spet predzadnji dan, a letos drugačen od lanskega odločilnega

Zatišje pred neurjem bi lahko poimenovali 19. etapo, ki bo namenjena šprinterjem. Zakaj neurjem? Predzadnji dan Toura bo namreč spet namenjen za vožnjo na čas. Lani se je prav predzadnji dan zgodil šok vseh šokov, ko je Tadej Pogačar z izjemno vožnjo v kronometru izničil zaostanek za Rogličem in ga na koncu prehitel ter se veselil zgodovinske zmage.

Naj se boj na Dirki po Franciji začne. Foto: Reuters

Dolžina vožnje na čas v 20. etapi bo 30,8 kilometra, a za razliko od lani ne bo imela predznaka gorski kronometer. Bo pa zagotovo naredila novo selekcijo med najboljšimi, saj bodo noge po več kot tri tisoč prevoženih kilometrih že dodobra pekle.

Zadnji dan bo, kot je to že v tradiciji, sledila parada šampionov z zaključkom na Elizejskih poljanah, kjer se pričakuje bitko šprinterjev, medtem ko bo osrednjo pozornost kanil junak letošnje izvedbe. Bo v rumeno majico najboljšega spet odet Slovenec?