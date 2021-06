Fantastično, Čeh presegel magično mejo 70 metrov!

Kristjan Čeh, najboljši slovenski atlet ta čas, je v metu diska v finskem kraju Kuortane zasedel drugo mesto in prvič v karieri presegel magično mejo 70 m. S 70,35 m je postavil slovenski rekord in dosegel drugi izid sezone na svetu. Prvega ima še naprej svetovni prvak iz Švedske Daniel Stahl, ki je na tekmi zmagal s 70,55 m in edini ugnal Čeha.

Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh in Šved Daniel Stahl sta bila že doslej na prvem in drugem mestu po izidih sezone. Skandinavec je bil na čelu z 69,71 m, 22-letni Ptujčan pa je 69,52 m vrgel na domačem stadionu na Ptuju 27. maja in dosegel slovenski rekord, ki ga je danes še izboljšal. Prvič v karieri je presegel magično mejo 70 metrov in poskrbel za nov podvig.

Šved v zadnji seriji do najboljšega meta sezone

Daniel Stahl je leta 2019 v Dohi postal svetovni prvak. Foto: Reuters Dvaindvajsetletni Čeh je tekmo začel z neveljavnim metom, v drugi pa je s 67,81 m povedel in to bi bilo dovolj, da bi dosegel najmanj drugo mesto na tekmi. V tretji seriji pa je zmogel izjemnih 70,35 m in prvič v karieri presegel magično mejo v disku. Njegov četrti met je bil neveljaven.

Stahl je začel dokaj skromno zanj, s 63,61 m in prestopom v drugi seriji. Nato je vrgel še 69,99 m in v četrti seriji 70,21. Tudi to je bilo premalo za prevzem vodstva, svetovni prvak je nato prestopil, v zadnji pa so mu namerili kar 70,55 m, najboljši izid tekme in sezone na svetu.

Čeh je imel v predzadnji seriji 68,54 m, v zadnji pa je vnovič presegel 70 m, a mu 70,22 m ni zadostovalo za zmago, kljub temu pa je znova dosegel izjemno serijo metov.

Prihodnji mesec v Oslu in Stockholmu

Ostali tekmeci so bili precej za obema ta čas najboljšima v metu diska na svetu. Šved Simon Pettersson, četrti na EP 2018 v Berlinu, je bil tretji s 67,39 m. Četrti je bil Nemec Christoph Harting, olimpijski zmagovalec leta 2016 v Riu de Janeiru, dosegel je 63,63 m, peti z 62,69 m Gudni Valur Gudnason, ki je lani z 69,35 m postavil islandski rekord. Šesti je bil s 57,85 m Južnoafričan Frantz Kruger, tretji na OI leta 2000 v Sydneyju, ki sedaj nastopa za Finsko.

Ptujčan je ponovno izboljšal slovenski rekord. Foto: Peter Kastelic/AZS

Čeh je prvi mednarodni nastop v tej sezoni opravil konec prejšnjega tedna, ko je prepričljivo zmagal na ekipnem evropskem prvenstvu v Stari Zagori in ugnal tudi aktualnega evropskega prvaka iz Litve Andriusa Gudziusa. Tega tokrat ni bilo na Finskem.

V začetku julija bo Čeh tekmoval tudi na mitingih diamantne lige v Oslu in Stockholmu, kjer bo nastopil celoten svetovni vrh v metu diska.