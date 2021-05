Ptujski atlet Kristjan Čeh je v metu diska postavil nov mejnik tako v Sloveniji kot Evropi. Na prvi tekmi letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije na Ptuju je postavil absolutni slovenski državni rekord in evropski do 23 let. Disk je zalučal 69,25 metra, kar je 77 centimetrov dlje od njegove prejšnje rekordne znamke. To je drugi rezultat sezone na svetu in odlična napoved pred olimpijskimi igrami.