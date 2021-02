Najbolj obetavni slovenski športnik je ekspresno skočil na vrh svetovne lestvice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh, ki je lani navdušil z odličnimi rezultati v metu diska in bil konec leta izbran za najbolj obetavno športno osebnost leta, je nase opozoril že v prvem nastopu v letošnjem letu, v katerem ga čaka debi na olimpijskih igrah. Da bo v Tokiu nastopil, je bilo znano že pred tem, danes pa je to tudi potrdil, ko je zlahka izpolnil olimpijsko normo in navdušil z zmago na državnem prvenstvu na Ptuju.

Dvaindvajsetletnik je seveda pričakovano in tudi premočno zmagal, drugouvrščeni Klemen Jeršin je za njim zaostal za skoraj 30 metrov (disk je vrgel 39,12 metra daleč), do najboljšega izida dneva pa je prišel v četrtem poizkusu, potem ko je bil od njegovih prvih treh metov veljaven le eden (66,80 metra). Neveljaven je bil tudi njegov peti met, v šesto pa je disk spet vrgel prek 67 metrov (67,05 metra).

Mladenič, ki je pred dnevi dopolnil 22. let, je presenečen nad tem, kako daleč je letel njegov disk. Foto: Reuters

"Že na treningih je dobro kazalo, vendar tako dolgih metov še nisem pričakoval na prvi tekmi. Ob veljavnih metih sem imel še en met okrog 69 metrov, vendar sem naredil prestop. Pogoji so bili super, lepo sončni vreme brez vetra in še na domačem štadionu. Verjamem, da imam še nekaj rezerve in morda mi podobni meti uspejo že na naslednji tekmi v Splitu prihodnji teden," je po odličnem začetku sezone povedal v pogovoru za spletno stran Atletske zveze Slovenije.

Več kot meter daljši od drugega najboljšega na svetu

Čehov osebni in državni rekord, ki ga je dosegel lani, 68,75 metra, je sicer še veliko daljši, a njegova odlična forma že na začetku sezone daje vedeti, da si od njega lahko že letos obetamo ogromno.

Kaj rezultat 67,51 metra pomeni, pa potrjuje dejstvo, da je Čehov letošnji izid trenutno z naskokom najboljši na svetu.

Drugouvrščeni na lestvici najboljših letošnjih rezultatov na svetu Šved Simon Pettersson je disk vrgel več kot meter manj (66,32 metra).