Legendarni šprinter ostro nad organizatorje letošnje Vuelte: Aroganca in pretiravanje

Nekdanji italijanski šprinter Mario Cipollini ni varčeval z ostrim jezikom, ko je v intervjuju za spletno stran Tuttobiciweb odgovarjal na vprašanja glede letošnje Dirke po Španiji, kjer je še četrtič zmagal Primož Roglič in se po številu skupnih zmag izenačil s Špancem Robertom Herasom. Dejal je, da so bili navijači deležni le drobca spektakla.

"Letošnji Vuelti bi rekel Vueltita (majhen krog, op. a.). Ni bilo kaj dosti videti, ni bilo veliko boja. Dirka je živela na nekoliko presenetljivi akciji Bena O'Connorja (ki si je po pobegu v šesti etapi nabral skoraj pet minut prednosti pred favoriti). Njegovi tekmeci so počasi zajedali njegovo prednost, nikoli pa ga niso spravili na kolena. Najmočnejša ekipa je bila prav njegova, Decathlon, in to veliko pove o ravni te dirke," je bil oster Cipollini, ki pa je vseeno priznal, da je bil Roglič najmočnejši kolesar na dirki.

Cipollini priznava, da je bil Primož Roglič najmočnejši kolesar na letošnji Vuelti. Foto: Guliverimage

"Bil je najmočnejši, o tem ni dvoma, čeprav sem prepričan, da ni bil stoodstotno pripravljen. Ampak če se ozremo na letošnji Tour, na etapo na Plateau de Beille, boste razumeli, v čem je razlika. Ko imate Pogačarja in ekipo UAE, ki narekuje tempo – česar zaradi odstopa Almedie in ne najboljše forme Yatesa na Vuelti nismo videli – Vingegaarda in Evenepoela, je to druga raven kolesarstva. Druge številke, drugačni vati, razlika je precejšnja."

Povsem drugače je raven letošnje Vuelte cenil trener Primoža Rogliča Marc Lamberts, ki je v enem od intervjujev priznal, da ga je to, kar je videl v zadnjih treh tednih, večkrat pustilo brez besed. "Ko govorimo o višinskih metrih, je bilo izjemno zahtevno, kar 18 odstotkov 'višincev' več je bilo kot na lanski dirki," je ocenil Belgijec, ki se je letos skupaj z Rogličem iz Jumba preselil k Red Bull - BORI -hansgrohe. "Včasih si na Touru ali Vuelti videl etape, kjer so kolesarji pritiskali komaj 2,8 W/kg, na letošnji Vuelti pa bi moral prav poiskati etape, kjer so pritiskali 3,8 W/kg. Primož je v povprečju pedala obračal z več kot 4 W/kg," je razkril trener zmagovalca letošnjega španskega kroga.

Direktor Vuelte Javier Guillen. Foto: Guliverimage

Direktorja Vuelte označil za arogantnega

Cipollini je bil oster tudi glede trase. Kolesarji so morali v 21 etapah premagati več kot 60 tisoč kilometrov in večinoma gorskih etap z nenormalnimi nakloni. "Preveč ciljev je bilo na vrhu vzpona in vzponov, ki so preveč zahtevni, to pa pomeni manj priložnosti. Favoriti so etape prepuščali ubežnikom in s tem prihranili energijo. Mislim, da bi morali določiti omejitev (glede višinskih metrov)," je dejal glasni Italijan, ki je šel celo tako daleč, da je direktorja Vuelte Javierja Guillena označil za arogantnega.

"V načinu organizacije dirke vidim aroganco. Vedno bolj se išče ekstrem, ki pogosto postane pretiran, ekscesen, brez razmišljanja o kolesarjih, njihovih potrebah in možnostih. Potem se zgodi to, kar se je zgodilo v soboto (20. etapa Vuelte), ko smo imeli skoraj pet tisoč višinskih metrov, pa nobenega spektakla."

