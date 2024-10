Ženske so v enakem položaju s športniki glede na številčnost zgolj na tekmovališčih, na drugih ravneh pa zelo zaostajajo, so ugotovili na dnevu Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v Portorožu. Ena od rešitev, ki jih uspešno uveljavlja tudi Mednarodni olimpijski komite (MOK), je uvedba kvot, predvsem pa drugačen pogled na še vedno "moško družbo".

Predsednik OKS Franjo Bobinac je napovedal, da bo slovenska krovna organizacija delala še več na tem področju, na prejšnjih volitvah je začela z imenovanjem Katje Koren Miklavec, dobitnice bronaste olimpijske kolajne v alpskem smučanju leta 1994 v Lillehammerju, za podpredsednico OKS.

"Če bo šlo tako počasi naprej, bo enakost dosežena čez 300 let"

Andreja Leskovšek McQuarrie, članica komisije za enakost spolov OKS in nekdanja olimpijka v alpskem smučanju, je dolga leta delovala tudi na visokih položajih v MOK. Povedala je, da ta organizacija veliko dela na vzpostavitvi polovičnega zastopstva spolov v svojih organizacijah in tudi pri udeležbi na olimpijskih tekmovališčih, kot je bilo prvič letos na olimpijskih igrah v Parizu.

"Manjka pa te uravnoteženosti še na drugih področjih, na primer med vodjami olimpijskih ekip in v trenerskih strukturah. A če bo šlo tako počasi naprej, bo enakost dosežena čez 300 let. Spremembo pri delovanju pa je dejansko opaziti, ko je vključenih vsaj 30 odstotkov žensk," je povedala Leskovšek McQuarrie, dolgoletna predsednica ženskega nogometnega kluba (ŽNK) Radomlje.

Dodala je, da Nogometna zveza Slovenije nikoli ne bi imela v statutu določila o prisotnosti vsaj ene ženske na ravni izvršnega odbora, če tega ne bi zahtevala Mednarodna nogometna zveza. "A je v našem statutu še vedno tako, da so vsi položaji od predsednika do članov izvršnega odbora moški, z dodatkom ene ženske, ki bo odgovorna za ženski nogomet. Zakaj ne bi vodila še česa drugega," se je vprašala Leskovšek McQuarrie.

"Delamo korake naprej, a so počasni"

Eldina Domazet, ena redkih generalnih sekretark zvez pri nas, to delo opravlja v Jadralni zvezi Slovenije. "Priložnost sem dobila, ker je odšel prejšnji generalni sekretar. Prve mesece sem pozno v noč brala strategije in zakone, da bi bila pripravljena za delo," je povedala.

Pojasnila je, da Svetovno jadranje od leta 2018 napreduje po številu žensk na vseh področjih, tudi funkcionarskih. Za deset odstotkov je število zraslo v zadnjem obdobju, čez dva olimpijska cikla (Brisbane 2032) bo po načrtih polovica žensk na vseh ravneh delovanja zveze. "Z razpisi in kvotami so dosegli to rast, oboje pa so podprli s človeškimi in tudi denarnimi viri," je navedla Domazet in že samo priložnost za delo, ki jo je dobila, izpostavila kot pomembno motivacijo.

"Ko sem še tekmovala, se nisem obremenjevala s tem, koliko žensk je in na kakšnih položajih so, med trenerji jih ni bilo. Pozneje sem ugotovila, da nas je zelo malo tudi na drugih položajih. Veliko moških je bilo v začetku organiziranega športa, peščica žensk se jim je pridružila precej pozneje. Delamo korake naprej, a so počasni," je povedala Katja Koren Miklavec, podpredsednica OKS.

"Odbojka že tako dela malo razlik med spoloma, paraodbojkarice pa smo zaradi uspehov pri nas v boljšem položaju od moških, tudi pri pridobivanju denarja, kar je osnova za delovanje," pa je povedala Lena Gabršček.

Kapetanka slovenske reprezentance v odbojki sede je vodja kariernega centra OKS, na paralimpijskih igrah je nastopila leta 2012 v Londonu in leta 2024 v Parizu. "Zavedati se je treba, da bi z izenačenjem števila žensk med trenerji in funkcionarji prinesle večjo širino v pogledih na delo za boljše izide," je še povedala Lena Gabršček.

