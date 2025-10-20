Blaž Perko vodja slovenske olimpijske reprezentance 2026

Blaž Perko bo vodil olimpijsko reprezentanco na zimskih igrah Milano - Cortina februarja prihodnje leto. Potrdili so ga člani izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Ti so na seji v Ljubljani za vodjo zdravniške službe izbrali Matjaža Turela. Zeleno luč je dobil akcijski načrt strategije OKS za obdobje 2025-2030.

Blaž Perko je direktor sektorja za šport OKS in je pred leti opravljal tudi funkcijo generalnega sekretarja slovenskega olimpijskega gibanja. Matjaž Turel je specialist pulmolog in je deloval v številnih slovenskih športnih reprezentancah.

Ta čas je za OI 2026 skupaj 46 kandidatov in kandidatk, od tega v alpskem smučanju 12, biatlonu 10, deskanju na snegu pet, nordijski kombinaciji dva, smučarskih skokih devet in smučarskem teku osem.

Čim več športnikov na Sredozemske igre

Potekajo tudi priprave na poletne OI v Los Angelesu leta 2028, pri tem bodo kot stopnica na tej poti pomembne tudi sredozemske igre v italijanskem Tarantu prihodnje leto. Predsednik OKS Franjo Bobinac je športne zveze pozval, da "naj na te male olimpijske igre pošljejo čim boljše reprezentance". Temu se je pridružil tudi nekdanji telovadec Miroslav Cerar, dobitnik tridesetih medalj na velikih tekmovanjih.

Priznanje šahovski zvezi

Priznanje OKS bodo podelili Šahovski zvezi Slovenije za 90 let delovanja, častna članica OKS pa bo postala Tjaša Andree Prosenc, ki je bila do tega mandata ves čas članica IO OKS ter je bila med drugim tudi povsem v vrhu organov odločanja v mednarodni arbitraži za šport (Cas).

Nova imenovanja

V komisijo športnikov OKS sta bila do konca leta 2027 imenovana atlet Kristjan Čeh in rokometaš David Miklavčič. Imenovali so nove člane pritožbenega organa Slovenske antidoping organizacije (Sloado), predsednik je Peter Grlic s pravne fakultete, podpredsednika pa Vesna Bergant Rakočević in Tone Jagodic. Člani so tudi trije dobitniki olimpijskih odličij Urša Žolnir, Rajmond Debevec in Iztok Čop.

Akcijski načrt strategije do leta 2030

Osrednja točka dnevnega reda je bil akcijski načrt strategije OKS do leta 2030, katere glavni cilj je, da bi postali najbolj športna država na svetu. Akcijski načrt ima pet področij in 31 nosilnih ciljev, od tega jih imajo športniki 13, prav toliko članice OKS, 10 država in lokalne skupnosti ... Luka Steiner, ki je predstavil načrt, je dejal, da bo pomemben del zaščita športnikov in vseh, ki v športu delujejo, ter krepitev sredstev za boj proti nepravilnostim v športu na čelu z dopingom.

Med drugim želijo vzpostaviti enotno digitalno podporo, povečati moč strokovnega kadra, nadgraditi prostovoljstvo in integriteto na vseh ravneh in nuditi celostno podporo za razvoj športnikov. Pri tem bo pomembna nadgradnja blagovne znamke OKS in zagotavljanje ustreznega financiranja. Zapisali so, da bodo do leta 2028 zgradili mrežo vsaj desetih olimpijskih športnih centrov po državi.

Redno ukvarjanje s športom je predstavljeno kot pomembna komponenta zdravega življenjskega sloga, krepitev zamejskega športa pa pomemben del slovenske identitete. Pri upravljanju zapuščine slovenskega športa bo temeljno vlogo igral načrt Doma slovenskega športa do leta 2030, v sklopu katerega bo tudi Muzej športa, ki bi imel vsaj 10.000 obiskovalcev letno.

