Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 9. 2025,
11.34

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Mednarodni Olimpijski komite MOK

Sobota, 6. 9. 2025, 11.34

1 ura, 27 minut

Mok bo oblikoval komisijo za zaščito ženskega športa

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kirsty Coventry | Kirsty Coventry | Foto Reuters

Kirsty Coventry

Foto: Reuters

Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo oblikoval posebno komisijo za zaščito ženskega športa. Ob tem ne zaenkrat namerava razkriti imena članov omenjene komisije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot pove že ime same komisije, bo ta iskala načine, kako najbolje zaščiti tekmovalke v ženskih kategorijah. To se nanaša predvsem na udeležbo športnikov, ki so po spremembi spola iz moškega v ženskega začeli nastopati v ženskih kategorijah.

Kirsty Coventry, ki je bila marca kot prva ženska izvoljena na čelo MOK, je ob ustanovitvi omenjenega organa izpostavila, da ga bodo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij in člani mednarodnih športnih zvez. "Njihova imena bodo ostala javnosti nerazkrita z namenom, da se zaščiti integriteta skupine in njeno delo," je izjavila Coventry.

Ustanovitev omenjene delovne skupine je bila ena izmed njenih predvolilnih obljub. Mok je, ko je šlo za vprašanje nastopanja transspolnih oseb v športu, to doslej prepuščal nacionalnim športnim zvezam, a se je zdaj odločil za bolj univerzalen pristop.

V zadnjem času je veliko krovnih športnih organizacij prepovedalo nastopanje v ženski kategoriji športnikom, ki so bili v puberteti moški, a so se nato odločili za spremembo spola.

V tej luči je možno razumeti tudi potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je februarja letos podpisal izvršni ukaz, s katerim je transspolnim osebam prepovedal udejstvovanje na ženskih športnih tekmovanjih.

Trump je ob tem še dodal, da transpolnim osebam ne bodo izdane vize, če bodo leta 2028 želele nastopiti na poletni olimpijskih igrah v Los Angelesu.

Poleg komisije za zaščito ženskega športa je Mok imenoval še delovne skupine, ki bodo preučile olimpijski program, mladinske olimpijske igre in program komercialnih partnerstev in marketinga.

Iz Moka so ob tem še sporočili, da bodo preverili ustreznost posameznih disciplin v olimpijskem programu ter obseg uvajanja novih športov in možnost prepletanja tradicionalnih zimskih in poletnih športov.

Preberite še:

Kirsty Coventry
Sportal Kirsty Coventry v prisrčni primopredaji poslov postala predsednica MOK
Robert Golob
Sportal Golob na vrhu Moka izpostavil šport kot slovensko nacionalno odgovornost
Mednarodni Olimpijski komite MOK
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.