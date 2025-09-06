Mok bo oblikoval komisijo za zaščito ženskega športa

Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo oblikoval posebno komisijo za zaščito ženskega športa. Ob tem ne zaenkrat namerava razkriti imena članov omenjene komisije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot pove že ime same komisije, bo ta iskala načine, kako najbolje zaščiti tekmovalke v ženskih kategorijah. To se nanaša predvsem na udeležbo športnikov, ki so po spremembi spola iz moškega v ženskega začeli nastopati v ženskih kategorijah.

Kirsty Coventry, ki je bila marca kot prva ženska izvoljena na čelo MOK, je ob ustanovitvi omenjenega organa izpostavila, da ga bodo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij in člani mednarodnih športnih zvez. "Njihova imena bodo ostala javnosti nerazkrita z namenom, da se zaščiti integriteta skupine in njeno delo," je izjavila Coventry.

Ustanovitev omenjene delovne skupine je bila ena izmed njenih predvolilnih obljub. Mok je, ko je šlo za vprašanje nastopanja transspolnih oseb v športu, to doslej prepuščal nacionalnim športnim zvezam, a se je zdaj odločil za bolj univerzalen pristop.

V zadnjem času je veliko krovnih športnih organizacij prepovedalo nastopanje v ženski kategoriji športnikom, ki so bili v puberteti moški, a so se nato odločili za spremembo spola.

V tej luči je možno razumeti tudi potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je februarja letos podpisal izvršni ukaz, s katerim je transspolnim osebam prepovedal udejstvovanje na ženskih športnih tekmovanjih.

Trump je ob tem še dodal, da transpolnim osebam ne bodo izdane vize, če bodo leta 2028 želele nastopiti na poletni olimpijskih igrah v Los Angelesu.

Poleg komisije za zaščito ženskega športa je Mok imenoval še delovne skupine, ki bodo preučile olimpijski program, mladinske olimpijske igre in program komercialnih partnerstev in marketinga.

Iz Moka so ob tem še sporočili, da bodo preverili ustreznost posameznih disciplin v olimpijskem programu ter obseg uvajanja novih športov in možnost prepletanja tradicionalnih zimskih in poletnih športov.

