V Markovcih odpirajo nov objekt v športnem parku Korant

V Markovcih bodo drevi odprli nov objekt v Športnem parku Korant. Naložba je vredna nekaj več kot 1,5 milijona evrov, so sporočili z občine. Slovesnosti se bo udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež. Ministrstvo je projekt sofinanciralo s 500.000 evri. Objekt je vzelo v najem športno društvo.

Občina Markovci je bila uspešna pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, gradnja športnega objekta pa se je začela aprila letos.

V pritličju nove stavbe so garderobe s tuši, prostori za sodnike, trenerje in delegate, pisarna za člane, shramba orodja, prostori za rekvizite, fitnes in dvorana za squah s spremljajočimi prostori. V prvem nadstropju pa so pisarne za društva, skupni društveni oziroma družabni prostor, manjša kuhinja in loža.

Kot so za STA pojasnili na občini Markovci, gre za nov večnamenski objekt, medtem ko so športna igrišča in tribune na lokaciji že stala. Nova stavba nadomešča stare garderobe in prostore, ki so bili v slabšem stanju in jih nameravajo porušiti. Poleg tega so uredili tudi parkirišče in okolico.

Novi objekt je občina s 1. oktobrom oddala v najem Športnemu društvu Markovci. Uporabljali ga bodo predvsem domači športniki ter nogometna šola Korant Markovci, v kateri trenirajo otroci in mladina. Dvorana za squash bo dostopna za najem po terminih, medtem ko bodo zgornje prostore, kot so sejna soba in pisarne, po potrebi uporabljali društva in drugi najemniki.

Na občini dodajajo, da je v načrtu tudi širša ureditev občinskega središča oziroma trga Markovci. Projekt v osnutku proračuna za prihodnje leto zaradi finančnih omejitev še ni zajet, a ostaja v razvojnih načrtih občine.