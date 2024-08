V Parizu spektakularno odprli paraolimpijske igre #foto

Kulturni program slovesnosti se je začel s svojevrstno priredbo pesmi Non, je ne regrette rien slovite francoske šansonjerke Edith Piaf. Prizorišče so preletela tudi vojaška letala, ki so za sabo pustila sled v barvah francoske zastave.

Sledil je mimohod športnikov iz 168 držav udeleženk, kjer je za glasbeno podlago skrbel eden najbolj znanih francoskih didžejev DJ Myd. Mimohod parašportnikov je potekal iz smeri Elizejskih poljan proti že omenjenemu trgu Concorde.

Skupaj bo na igrah nastopilo kar 4400 športnikov, ki se bodo med sabo pomerili v 22 panogah. Podeljenih bo 549 kompletov medalj. Slovenijo bo zastopalo 14 športnikov, ki bodo nastopili v štirih športnih panogah, in sicer v odbojki sede, atletiki, lokostrelstvu in strelstvu. Zastavo na nocojšnji slovesnosti sta nosila atlet Henrik Plank in odbojkarica sede Lena Gabršček.

Po koncu uradnega dela so sledili izseki razmišljanj invalidnih oseb o tem, kako so navkljub svoji invalidnosti ponovno našle življenjski smoter in udobje v svojih telesih. Gledalci so nato lahko uživali še ob nastopu pevca Luckyja Lovea, katerega pesem je govorila o ljudeh, ki se začnejo zavedati lastnih predsodkov, kar vodi v njihovo samorefleksijo in prebujenje. Njegovemu nastopu je nato sledila še instrumentalna izvedba francoske himne Marseljeze.

Zbrane sta nagovorila tudi predsednik organizacijskega komiteja olimpijskih in paraolimpijskih iger Pariz 2024 Tony Estanguet in predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja Andrew Parsons. Slednji je v svojem govoru poudaril, da upa, da bodo paraolimpijske igre povzročile revolucijo vključevanja.

Nato je sledilo še uradno odprtje iger, ki jih je enako kot olimpijske slavnostno odprl francoski predsednik Emmanuel Macron. Sledila je še plesna točka in dvig paraolimpijske zastave.

Osrednji dogodek večera je bil prihod olimpijske bakle, ki je prav tako potekal ob številnih umetniških točkah, kot je bil npr. znameniti balet Bolero francoskega skladatelja Mauricea Ravela. Olimpijski ogenj je nato ponovno vzplamtel na vrtu Tuileries.

Otvoritveno slovesnost si je na povabilo francoskega predsednika s partnerko Tino Gaber ogledal tudi slovenski premier Robert Golob. Golob bo v četrtek obiskal tudi paraolimpijsko vas, kjer se bo srečal s slovenskimi parašportnicami in parašportniki ter s predsednikom Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijanom Lazarjem in vodjo slovenske paraolimpijske delegacije Borom Štrumbljem.

V četrtek si bo Golob ogledal še tekmo slovenske ženske reprezentance v odbojki sede, ki se bo ob 18. uri pomerila s Kanado. Paraolimpijske igre bodo trajale do 8. septembra.