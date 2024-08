Osvojili že 52 olimpijskih kolajn, v Pariz so prispeli po nove

V Parizu se začenjajo paraolimpijske igre. Največji dogodek za športnike invalide bo dopolnil pariško olimpijsko zgodbo. Nastopilo bo 4.400 športnikov, podelili bodo 549 kompletov kolajn v 22 panogah. V štirih panogah bodo nastopali tudi Slovenci, skupno 14 športnikov. Najvišje cilje ima strelec Franček Gorazd Tiršek, ki ima že štiri paraolimpijske kolajne. Veliko so pričakovale tudi odbojkarice sede, ki so sicer tik pred zdajci ostale brez naturalizirane igralke Valentine Brik. Na slavnostnem odprtju v središču mesta bosta slovensko zastavo nosila odbojkarica Lena Gabršček in atlet Henrik Plank.

Foto: Guliverimage Že uvod paraolimpijskih iger v Parizu bo nekaj posebnega. Tudi ta otvoritev ne bo potekala na stadionu, temveč v središču mesta, na trgu Concorde in na Elizejskih poljanah. Prireditelji obljubljajo še en spektakel. Na tribunah ob prizorišču bo prostor za 35 tisoč gledalcev, še 15 tisoč se jih bo lahko zbralo v bližnji okolici. Tudi sicer v Franciji namenjajo precej pozornosti igram. Napovedujejo najspektakularnejši dogodek doslej, v zadnjih dneh olimpijskih iger in pred začetkom paraolimpijskih so prodali še veliko vstopnic, skupna številka se je približala milijonu in pol, tako da naj bi bilo tudi vzdušje na tekmovališčih pravo olimpijsko.

Prostor pod Eifflovim stolpom, ki so ga odbojkarji na mivki med olimpijskimi igrami razglasili za najlepše olimpijsko prizorišče, bodo tako med paraolimpijskimi zasedli slepi in slabovidni nogometaši. Tudi med temi igrami bodo teniški igralci na slovitih igriščih Rolanda Garrosa, konjeništvo bo potekalo ob dvorcu v Versaillesu, lokostrelci bodo tekmovali v slikovitem okrožju Les Invalides. Tudi strelci bodo na istem olimpijskem prizorišču, v Chateaurouxu, ki je sicer od Pariza oddaljen več kot 200 kilometrov, a je kot eno največjih strelišč v Franciji tudi med najmodernejšimi takšnimi objekti v Evropi.

Zgodovina paraolimpijskega gibanja sega v leta po drugi svetovni vojni. V britanskem mestu Stoke Mandeville so leta 1948 pripravili prvo tekmovanje invalidnih športnikov. Prvič so slovenski športniki invalidi še v ekipi tedanje jugoslovanske reprezentance nastopili na igrah v Heidelbergu leta 1972. Na njih so doslej osvojili že 52 kolajn. Od leta 1992 je gostitelj paraolimpijskih iger enak kot olimpijskih.

Slovenijo bo zastopalo 14 športnikov

Franček Gorazd Tiršek Foto: Vid Ponikvar/Sportida Na seznamu slovenske 14-članske ekipe so odbojkarice Jana Ferjan, Lena Gabršček, Bogomira Jakin, Barbara Kocmur, Saša Kotnik Hren, Suzana Ocepek, Vesna Pogačar, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik in Danica Gošnak, lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič, strelec Franček Gorazd Tiršek in atlet Henrik Plank.

Tiršek je prišel že na svoje četrte igre. Ima že štiri kolajne. Trikrat je bil srebrn, vsakokrat z zračno puško stoje (2012, 2016 in 2021) in enkrat bronast z zračno puška leže leta 2021. Na zadnji pregledni mednarodni tekmi v Novem Sadu se je izkazal z drugim mestom z zračno puško stoje in tretjim z zračno puško leže. "Dobri občutki, ki sva jih dosegla na treningih, so nama odlična motivacija tudi za delo v dneh, ki so še ostali do olimpijskega nastopa. Delala bova predvsem na zbranosti, mirnosti, pozitivnih občutkih in dobrih rezultatih," je pojasnila trenerka Andreja Gorjup.

Selektor odbojkaric: Ni nam bilo in ni nam lahko

Foto: ParaVolley Europe Z visokimi pričakovanji bi morala v Parizu, kjer bodo tekmovanja potekala do osmega septembra, nastopati tudi ženska ekipa v odbojki sede, ki je ni bilo na igrah od Londona 2012. Velik udarec je bila nedavna odločitev krovne mednarodne zveze, ki je naturalizirani Slovenki, sicer Ukrajinki Valentini Brik, prepovedala nastop oziroma ji je odredila zdravstveni pregled in ji s tem onemogočila nastop. V krovni zvezi so pojasnili, da na tekmovanjih ne more nastopati, dokler status njene poškodbe ne bo znova ocenjen. Pritožili so se tudi na sodišče, a neuspešno.

Brikova je v slovenski ekipi nosilka igre, okrog katere je selektor Simon Božič postavil taktiko. S Slovenijo je lani postala evropska podprvakinja, letos pa zmagovalka kvalifikacijskega turnirja na Kitajskem, kjer si je priborila vozovnico za paraolimpijske igre. "Ni nam bilo in ni nam lahko. Ostalo nam je malo časa, iz te naše igre, ki je postala prepoznavna v svetu, smo se morali vrniti deset let nazaj. Težko je v treh tednih spremeniti sistem igre, ki je temeljil na hitrosti in moči. A dekleta bodo dala vse od sebe, ali bo to dovolj na igrah, pa bomo pa videli," je pred odhodom v Parizu dejal Božič.

"Prej sem napovedoval tudi boj za medaljo. Če gledamo realno, je ta boj dosti težji. Ne bom rekel nemogoč, je pa 90 odstotkov težje," pravi selektor in dodaja, kaj njegove igralke čaka v Parizu: "Vemo, da imamo v skupini prvega in drugega s svetovnega prvenstva. Mi bomo skušali presenetiti, kar bo izredno težko. A včasih se zgodijo čudeži in mi upamo na tak čudež." Slovenke se bodo 29. avgusta najprej pomerile proti Kanadi, dva dni pozneje sledi obračun proti Ruandi, 2. septembra pa še proti Braziliji.