Slavnostno odprtje iger spektakularna popotnica za 11 tekmovalnih dni v Parizu #foto

Najboljši parašportniki na svetu so dočakali trenutek, ko so se v Parizu uradno začele paraolimpijske igre. V sredo zvečer s slavnostnim odprtjem, danes s prvimi tekmovanji, ki so uvod v 11 dni športnega festivala v prestolnici Francije. Prireditelji iger so z odprtjem še enkrat iskali povezavo z olimpijskimi igrami. Poudarek na čim večji povezanosti in enakosti z olimpijskimi igrami je bil rdeča nit slovesnosti.

Trg Concorde se je v sredo zvečer spremenil v areno na prostem za več kot 4400 udeležencev iz rekordnih 168 komitejev in zvez (167 državnih ekip in paraolimpijska begunska ekipa), pa tudi za številne gledalce. Kot so sporočili prireditelji, si je slovesnost ogledalo 35.000 gledalcev na tribunah na trgu Concorde, pa še 15.000 ob Elizejskih poljanah.

Paraolimpijci pa so imeli tudi bistveno boljše vreme kot pred mesecem dni njihovi športni kolegi na olimpijskih igrah - vse skupaj je potekalo v prijetnem poletnem večeru ob spremljavi skorajda kičastega sončnega zahoda in brez kaplje dežja ...

Največ pozornosti med gledalci je bila seveda deležna številčna domača ekipa, ki so jo navijači na tribunah pospremili s prepevanjem znanih francoskih popevk, so pa prav vsako delegacijo, tudi tiste najmanjše z le nekaj udeleženci, toplo pospremili z aplavzom.

Ob športnikih, ki so v mimohodu na koncu obkrožili obelisk v izteku Elizejskih poljan in nato uživali v programu odprtja, je bilo v glavni vlogi še 500 umetnikov in plesalcev.

Na petih odrih so v umetniških točkah poudarili sporočilo vključenosti in enakopravnega sodelovanja oseb z oviranostmi v vsakdanjem življenju.

Tudi obvezni protokolarni program, kot sta dvig paraolimpijske zastave in prisege športnikov in sodnikov, so sinoči povezali s simboliko vključenosti.

Tony Estanguet, predsednik organizacijskega odbora Pariz 2024 za olimpijske in paraolimpijske igre in predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons. Foto: Reuters

Tako Tony Estanguet, predsednik organizacijskega odbora Pariz 2024 za olimpijske in paraolimpijske igre, kot predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons sta v govorih poudarila prizadevanja za enakost, vključenost in dediščino iger za naslednje generacije športnikov in Parižanov.

"Na široko odprimo naše razmišljanje in dojemanje. Videli boste športnike in njihove sposobnosti, ki vas bodo presenetile. Videli boste energijo, odločenost in tovarištvo. Ti športniki niso v Parizu, da bi sodelovali na igrah. Želijo tekmovati, zmagovati, podirati svetovne rekorde," je v govoru med drugim dejal Parsons.

"A želijo doseči še veliko več. Ne želijo osebne slave, ampak tudi enakost in vključenost zase in za vseh 1,3 milijarde ljudi po svetu z oviranostmi," je še dejal prvi mož IPC.

Tudi Estanguet je poudaril, da paraolimpijci vabijo v športno revolucijo. "Vabite nas, da spremenimo naše dojemanje. Da spremenimo družbo, da bo končno dala možnosti vsakemu posamezniku. Ko se bodo igre začele, ne bomo več videli oseb z oviranostmi, videli bomo prvake, zaradi vas bomo ponosni. Spremenili boste celo državo," je dejal Estanguet.

"Nosite sporočilo, ki ne sme biti pozabljeno. Nimate meja, zato ne dovolite, da vam jih postavljajo. To je paraolimpijska revolucija. Nežna, toda takšna, ki bo spremenila vsakogar med nami, imela pa bo velikanski doseg," je o širšem pomenu iger za razvoj družbe prepričan Estanguet.

Florent Manaudou Foto: Reuters

Svojevrsten vrhunec večera pa je bil prihod paraolimpijskega ognja. Tudi na tem področju so prireditelji povezali olimpijske in paraolimpijske igre, saj sta bila med nosilci olimpijec Florent Manaudou in paraolimpijec Michael Jeremiasz. Kot zadnji pa so ogenj prižgali nekdanji ali aktivni paraolimpijci Alexis Hanquinquant, Nantenin Keita, Charles-Antoine Kouakou, Elodie Lorandi in Fabien Lamirault.

Ogenj pa, tako kot med olimpijskimi igrami, tudi zdaj gori na posebnem podstavku, ki so ga z balonom dvignili nad Pariz.

