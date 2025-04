Parasport Slovenia v boj za lovoriko

Ta konec tedna bo postal znan prvak 17. sezone Lige NLB Wheel. Finalni turnir bo potekal v soboto, 17. maja, v Ljubljani v Hali Tivoli. Na sporedu bodo tekme za peto, tretje in prvo mesto. Finale sta si zagotovili ekipi Parasport Slovenia in KKI Vrbas. Košarkarji Parasport Slovenie so redni del končali na prvem mestu, v soboto pa jih ob 18. uri čaka boj za lovoriko proti osemkratnemu prvaku.

Za prvo finalno vozovnico sta se udarila Parasport Slovenia in Zmaj Gradačac. Po prvi četrtini je bilo 16:16, v drugi četrtini pa je do izraza prišla kombinatorna in hitra igra Parasporta Slovenie, ki je ta drugi del dobila z 21:6, ob polčasu pa je bilo 37:22. V nadaljevanju se razmerje moči ni menjalo, na koncu so varovanci trenerja Žige Kobaševiča slavili zmago z rezultatom 75:53.

"Bili smo pod velikim pritiskom. To je bilo čutiti, zato smo polfinale začeli precej nervozno. V nadaljevanju smo se sprostili, strnili vrste in v drugi četrtini povedli za 15 točk. V drugem polčasu smo tekmo nadzorovali. Tekmo sta v naš prid odločili kombinatorika v napadu in hitrost. Prepričan pa sem, da znamo igrati še bistveno bolje," je po uvrstitvi v finale povedal selektor Žiga Kobaševič. Milan Slapničar je k zmagi dodal 19 točk, sedem skokov in pet podaj, točko manj je k uspehu pristavil Haris Kuduzović.

V tej sezoni je v ligi tekmovalo šest ekip iz štirih držav. V organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije se za prvaka merijo KK OSI Paramont (Črna Gora), KKI Vrbas, KIK Zmaj Gradačac in KIK Una Sana (vsi Bosna in Hercegovina), Parasport Croatia (Hrvaška) in Parasport Slovenia (Slovenija).