Od Slovencev v Laškem najdlje Ljubiša Gajič

Drugi dan tekmovanja so tako nastope med posamezniki sklenili vsi člani slovenske reprezentance. V igri za napredovanje so sicer bili še Andrej Dolinar, Luka Trtnik in Primož Kancler. Ekipa se bo zdaj posvetila nastopom v mešanih dvojic, ki so na sporedu v petek in soboto.

"Tekmec je bil zelo siguren. Vse, kar je poizkusil, je zadel, celotno tekmo pa je imel pod kontrolo. V prvem nizu sem bil blizu, a se mi je ob nepravem času ustavilo. V 2. nizu sem izgubil ritem, v zadnjem pa sem imel igro, a je odločila njegova rutina, na njegovi strani so bile tudi izkušnje," je povedal Ljubiša Gajič.

Barve Slovenije v Laškem so branili Primož Kancler, Bojan Lukežič, Barbara Meglič, Andreja Dolinar, Karin Praček, Ljubiša Gajič, Peter Jereb, Tomaž Rabuzin, Luka Trtnik in Alen Bečirević. Praček, Jereb in Rabuzin so novinci na tako zahtevnem turnirju in so predvsem nabirali izkušnje.