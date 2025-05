V Laškem trije Slovenci napredovali, v petek in soboto dvojice

Slovenski parašportniki so uspešno nastopili v uvodnih bojih turnirja ITTF parachallenger, na katerem nastopa 221 namiznoteniških igralcev iz 42 držav. Trije, Andreja Dolinar in Ljubiša Gajič ter Luka Trtnik, so si zagotovili napredovanje v izločilne boje, kjer pa se je njihova pot končala, so sporočili iz krovne zveze.