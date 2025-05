Senzacija brez primere: "Res smo razočarani"

Hokejisti Danske so v četrtek pripravili enega največjih presenečenj v zadnjem času, potem ko so v četrtfinalu svetovnega prvenstva z 2:1 izločili favorizirane Kanadčane. "Če želiš zmagati na takšni tekmi, moraš doseči več zadetkov, povsem preprosto," je bil po koncu razočaran zvezdnik kanadske izbrane vrste Sidney Crosby.

"Šok, razočaranje, senzacija," je le nekaj besed, s katerimi danes kanadski mediji opisujejo četrtkovo dogajanje na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu. Hokejisti Danske so namreč pred svojimi navijači na kolena spravili veliko Kanado, ki tako močno razočarana končuje turnir.

Kanada je pričakovano imela pobudo, toda prednosti si ni priborila. Danci so igrali pogumno in srčno, Dichow je samo v prvi tretjini ustavil 18 strelov, v drugi pa še 12. A odločitve po 40 minutah še ni bilo. Je pa nato v šesti minuti zadnje tretjine danski vratar le klonil, po podaji Sidneyja Crosbyja ga je premagal Travis Sanheim. Toda Danci se niso predali, nekaj minut zatem so zadeli okvir gola. Danska je bila vse nevarnejša, prevzela je pobudo in imela v tej tretjini več strelov kot Kanada (22-10).

Danska se veseli zgodovinskega uspeha. Foto: Guliverimage

Toda to je bil šele začetek senzacije. Danska je začutila priložnost, še naprej pritiskala, že tri minute in pol pred koncem pa tvegala brez vratarja. Tveganje se je domačim obrestovalo le pol minute pozneje, ko je izenačil Nikolaj Ehlers. Danci pa so Crosbyju in ekipi pripravili še zadnji šok tega večera: manj kot minuto pred koncem je po podaji Nicklasa Jensna kanadski vratar plošček le odbil, a je bil pred golom na pravem mestu Nick Olsen in ga pospravil v mrežo. Zatem se je veliko slavje lahko začelo, Danska pa danes slavi največji uspeh v hokejski zgodovini.

Kanadski zvezdniki poklapani

Pri tem je treba poudariti, da je imela Kanada na letošnjem prvenstvu ekipo z več igralci iz lige NHL, vključno s Sidneyjem Crosbyjem, MVP lige NHL leta 2024 Nathanom MacKinnonom in vratarjem Jordanom Binningtonom.

"Zelo smo razočarani. Mislim, da smo med turnirjem rasli. To danes ni bila naša najboljša predstava, a smo vseeno povedli pred res peklenskim vzdušjem. Nato pa … Res smo razočarani, nastopili smo res z močno postavo. Naredili so dobro delo in nam preprečili dostop do gola, bili smo blizu nekaj priložnosti, a nam nikakor ni uspelo. Če želiš zmagati na takšni tekmi, moraš doseči več zadetkov, povsem preprosto," je po koncu dejal Crosby.

"Mislili smo, da imamo vse potrebno z odlično zasedbo, da nam uspe preboj še dlje, sploh ker smo bili po mojem mnenju iz tekme v tekmo boljši, a se nam na žalost ni izšlo," je še dodal.

Kanadčani so bili zelo razočarani. Foto: Guliverimage

Še nazornejši je bil Nathan MacKinnon."Tekmo smo začeli dobro in tega ne storiš, če bi na kakršenkoli način podcenjeval nasprotnika. To je hokej na ledu, to je posebna igra, v športu se vsak dan dogajajo presenečenja. Dancem kapo dol, bili so odlični, imeli so načrt, ki so se ga držali," je dejal MacKinnon, na vprašanje, kaj bo Kanada odnesla od tega prvenstva, pa je odgovoril: "Pravzaprav ne vem. Ne prav veliko," pravi MacKinnon.

Na tnalu se je znašel tudi selektor Dean Evason. "Imeli smo priložnosti, a to ni bila igra, ki smo si jo želeli, nikakor nismo mogli priti pred njihov gol in početi stvari, ki smo jih počeli skozi celoten turnir. To nas je udarilo in doživeli smo boleč poraz. Morali bi biti boljši v vseh pogledih igre, a nam žal ni uspelo. To je res težko pogoltniti, zelo je frustrirajoče in res smo razočarani," je še dodal Evason.

Povsem drugačno je seveda vzdušje na Danskem, kjer danes naslovnice medijev polnijo prizori njihovih hokejistov s pripisi "Danska je šokirala hokejski svet" ali pa "Danska senzacija obkrožila svet", mnogi so jo označili za eno največjih senzacij v zgodovini danskega športa.

