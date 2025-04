Kranjski župan Matjaž Rakovec se je – potem ko je vlada 20. marca odločila, da bo nova gorenjska bolnišnica v Kranju – danes srečal z vodstvom urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, da bi dorekli operativni načrt uresničitve projekta. Najprej bo treba pripraviti vsebinsko zasnovo nove bolnišnice in celotne gorenjske zdravstvene mreže.

Kot je za STA povedal župan Matjaž Rakovec, bo ključno, da vsa ministrstva v vladi ta projekt razumejo kot projekt državnega pomena. To je nujno za čimprejšnjo pridobitev vse potrebne dokumentacije za novo bolnišnico.

Ustanovljena bo občinska delovna skupina

Pri tem bo treba oblikovati medresorsko delovno skupino, v kateri bodo sodelovala vsa ministrstva, ki jih izgradnja nove regijske bolnišnice v Kranju zadeva. "Ključno je, da podpišemo pismo o nameri in večpartitni sporazum z vsemi vključeni ministrstvi ter si porazadelimo naloge," je izpostavil župan. Napovedal je, da bodo tudi na občini ustanovili delovno skupino, ki se bo ukvarjala s projektom.

Bolnišnica do konca leta 2030?

Rakovec je prepričan, da je postavljena časovnica izgradnje bolnišnice do konca leta 2030 izvedljiva. "Računam, da bi gradbeno dovoljenje lahko dobili leta 2028," je dejal župan.

Najprej je treba določiti, kakšna bo vsebina nove bolnišnice. To bo naloga ministrstva za zdravje oziroma posebne delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakov zdravstvenega področja, ki poznajo razmere na Gorenjskem. Skupina bo morala opredeliti vsebino nove regijske bolnišnice in obstoječih bolnišnic, to je Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, Klinike Golnik, Psihiatrične bolnišnice Begunje ter Splošne bolnišnice Jesenice.

Kot je opozoril župan, vsebinsko opredelitev skupaj z velikostjo bolnišnice in njeno natančno lokacijo na Zlatem polju potrebujejo čim prej, da lahko občina začne pripravljati podrobni prostorski načrt za to območje.

Na Zlatem polju novi objekti, razširiti bodo morali cesto

Na občini so se nekaterih aktivnosti, povezanih s projektom regijske bolnišnice, že lotili. Povezane so namreč tudi z drugimi investicijami na Zlatem polju, kjer trenutno gradijo novo stanovanjsko sosesko, v prihodnje pa bodo na tem območju v okviru javno-zasebnega partnerstva zrasli še trije novi stolpiči, v katerih bo tudi zdravstvena dejavnost, ter nov dom za starostnike in nova hokejska dvorana.

Občina je že pridobila prometno študijo, ki jo bo še nekoliko razširila, kaže pa, da bi bilo treba za čim boljšo pretočnost prometa in dostopnost regijske bolnišnice Koroško cesto od križišča pri Petrolu do avtoceste razširiti v štiripasovnico. Omenjeno zamisel bodo še ta mesec predstavili direkciji za infrastrukturo.

Nove investicije na približno 140 tisoč kvadratnih metrov velikem območju terjajo tudi izgradnjo novega vodovoda in ureditev kanalizacije ter izvedbo arheoloških raziskav. Občina je zato že naročila študijo za nov vodovod in se lotila javnega razpisa za arheološke raziskave.

Župan upa, da bodo osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta lahko pripravili še pred koncem tega leta. Pri tem pa bo ključno določiti tudi natančno lokacijo nove bolnišnice. Na tej podlagi bodo lahko stekla tudi pogajanja z lastniki zemljišč o odkupni ceni ali nadomestnih zemljiščih.