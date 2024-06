Hokejska zveza Slovenija je na današnji seji skupščine predstavila tudi tekmovalne načrte za naslednjo sezono, ko bosta v ospredju nastopa moške članske reprezentance v olimpijskih kvalifikacijah in svetovnem prvenstvu elitne skupine. Prvič po dolgih letih pa so imeli v letu 2023 na zvezi večje odhodke kot prihodke.

Na skupščini so potrdili načrte za naslednjo sezono, ko bodo člani igrali že avgusta v olimpijskih kvalifikacijah v Rigi, spomladi naslednje leto pa spet med elito na SP na Švedskem.

Ženska reprezentanca bo imela olimpijske kvalifikacije decembra na Slovaškem, SP pa na Škotskem. Reprezentanca do 20 let bo na SP naslednje leto igrala doma na Bledu, do 18 let pa na Madžarskem.

Izrazili so tudi zadovoljstvo nad sezono 2023/24, saj so vse moške selekcije (člani, U20 in U18) napredovale v višji rang tekmovanja, ženska pa je ostala v istem.

V letu 2023 več odhodkov kot prihodkov

Pri finančnih poročilih so izpostavili, da je bilo v letu 2023 več odhodkov kot prihodkov (v znesku 70.000 evrov), kar je bila predvsem posledica manj sredstev pokroviteljev in enakih sredstev, ki jih dobijo od države, po drugi strani pa so se povečali stroški tekmovanj, predvsem v elitni skupini, ko je Slovenija leta 2023 nastopala v Rigi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prvič po 14 letih je zveza pridelala minus, ne velik, a vseeno"

"S tekmovalnega vidika smo uspešni, tako dobro še ni bilo, vsi so med 16 najboljšimi na svetu. S tem smo lahko zadovoljni, malo manj pa s finančnim delom. Prvič po 14 letih je zveza pridelala minus, ne velik, a vseeno. A imamo celotno poslovanje pod kontrolo. Odpadlo je nekaj sponzorstev, dotacije države in krovne zveze so ostale iste, po drug strani pa je velik porast stroškov," je ob robu skupščine dejal predsednik Matjaž Rakovec.

"Čaka nas zanimiva sezona, najprej kvalifikacije tako moške kot ženske ekipe za OI, potem pa seveda nastopi na SP, dvajsetico smo uspelo dobiti na Bled, kar je kar lep dosežek. Za prihodnost hokeja se ni bati, je pa rak rana delovanje klubov, ki so ob zmanjšanem prihodku sponzorskih sredstev vedno bolj prikrajšani."

"Skušali bomo dopovedati, da se spremenijo kriteriji pri programih"

Predsednik HZS se je dotaknil tudi infrastrukture in sredstev, ki jih zveza dobil od države. "Infrastruktura je res zastarela, smo v pogovoru z ministrstvi, da jim obrazložimo, kako slabo je in da imamo samo sedem dvoran, pa kljub temu dosegamo odlične rezultate. Skušali bomo dopovedati, da se spremenijo kriteriji pri programih. Ne rabimo veliko več, predvsem bi radi razvili klubski šport, zato bi bilo lepo, da država prepozna naše specifike in nameni več denarja."