Po končanem svetovnem hokejskem prvenstvu v Pragi je jasno, da so največji skok na lestvici naredili gostitelji in novi svetovni prvaki Čehi, ki so napredovali za štiri mesta in so četrti, na vrhu vztrajajo Kanadčani, na drugo mesto so napredovali suspendirani Rusi. Prihodnje leto bodo med elito igrali tudi Slovenci, ki so nazadovali za dve mesti in so 19. Risi bodo igrali v skupini A, ki naj bi igrala v Stockholmu, mora pa Mednarodna hokejska zveza še uradno potrditi premika v skupinah, saj sta se gostiteljici Švedska in Danska znašli v isti skupini.

Češka hokejska reprezentanca je domače svetovno prvenstvo v nedeljo končala na najlepši možen način, s sedmim naslovom svetovnega prvaka, prvim po letu 2010. Čehi so z naskokom na svetovni prestol poskočili tudi na svetovni lestvici, pridobili so štiri mesta in so četrti.

Na vrhu lestvice, ki temelji na rezultatih zadnjih štirih svetovnih prvenstev in zadnjih olimpijskih iger, ostajajo Kanadčani, ki so se od Prage poslovili razočarani brez odličja.

Na drugo mesto so napredovali Rusi, ki imajo prepoved nastopanja, a kljub temu prejemajo točke, in sicer glede na to, kako so bili postavljeni, preden so bili suspendirani. Na tretje mesto so zdrsnili olimpijski prvaki Finci. Avstrijci so pridobili tri mesta in so 13., Nemci pa izgubili tri in so osmi.

Slovenski hokejisti, ki bodo prihodnjo pomlad prvič po letu 2017 spet nastopili med elito, so nazadovali za dve mesti in so 19.

Lestvica IIHF 1. Kanada - 4.100 točk (0)

2. Rusija - 4.065 (+1)

3. Finska - 3.955 (-1)

4. Češka - 3.945 (+4)

5. Švica - 3.945 (+2)

6. ZDA - 3.945 (-2)

7. Švedska - 3.910 (-1)

8. Nemčija - 3.865 (-3)

9. Slovaška - 3.750 (0)

10. Latvija - 3.660 (0)

11. Danska - 3.500 (0)

12. Norveška -3.380 (0)

13. Avstrija - 3.340 (+3)

14. Francija - 3.325 (-1)

15. Kazahstan - 3.305 (0)

16. Belorusija - 3.245 (-2)

17. Velika Britanija - 3.095 (+3)

18. Madžarska - 3.090 (+1)

19. Slovenija - 3.080 (-2)

20. Italija - 3.025 (-2)

... () – v oklepaju je število mest, ki jih je reprezentanca pridobila/izgubila ali ostala na istem mestu (0)

Švedi bodo prihodnje leto svetno prvenstvo gostili skupaj z Danci. Foto: Reuters

Prihodnje prvenstvo bosta družno gostili Švedska s Stockholmom in Danska s Herningom. Po končanem prvenstvu sta se po sistemu serpentine in glede na uvrstitev na lestvici oblikovali preliminarni skupini za prihodnje prvenstvo elite. A bo prišlo do spremembe, saj sta se gostiteljici znašli v isti skupini.

"Še nekaj časa bo trajalo, preden bodo skupine dokončne, saj sta se Danska in Švedska v isti skupini, tako da se ju je treba ločiti," je o tem, kdaj bosta znani skupini, dejal generalni sekretar prihodnjega svetovnega prvenstva za Aftonbladet dejal Tony Wirehn.

Slovenci so si v Bolzanu z drugim mestom zagotovili napredovanje v elito, v kateri bodo igrali v skupini A. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci so v skupini A, v kateri so pred "ločitvijo" Švedske in Danske še Kanada, Švica, ZDA, Slovaška, Latvija, Avstrija in Francija, v skupini B pa so Finska, Češka, Švedska, Nemčija, Danska, Norveška, Kazahstan in Madžarska.

Skupina A naj bi igrala v Stockholmu, B pa v Herningu, tako da naj bi prišlo do menjave Švedske in ZDA, spremembo morajo še uradno potrditi.

Varovanci Eda Terglava so si napredovanje med elito zagotovili z drugim mestom na prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Bolzanu. S prvega so v najkakovostnejši reprezentančni razred, od katerega sta se poslovili Velika Britanija in Poljska, napredovali Madžari.

Prvenstvo bo potekalo med 9. in 25. majem 2025.

Poletni boj za olimpijsko vozovnico

Že letos poleti slovensko reprezentanco čaka pomembna akcija, olimpijske kvalifikacije. Tretji nastop na tekmovanju petih krogov si bo poskušala zagotoviti v Rigi (29. avgust–1. september), kjer bodo ob gostiteljih Latvijcih in Slovencih igrali še Francozi in Ukrajinci. Na olimpijske igre zagotovo pelje prvo mesto na turnirju.