Čehi so svetovni prvaki

Hokejisti Češke so v finalu svetovnega prvenstva elitne divizije v Pragi z 2:0 premagali Švico in se še sedmič v samostojni zgodovini veselili naslova prvakov. Za bron sta se že popoldne pomerili poraženki včerajšnjih polfinalnih tekem, Kanada in Švedska, s 4:2 pa je zmagala slednja.

Češki hokejisti so se še sedmič odkar so se ločili od Slovaške osvojili naslov svetovnih prvakov. V napetem finalu domačega prvenstva v Pragi so z 2:0 premagali Švico. V prvih dveh tretjinah tekme golov ni bilo, v 50. minuti pa je švicarsko mrežo le zatresel David Pasternak. Švicarji, ki so četrtič igrali v finali svetovnega prvenstva, naslova prvakov pa še nimajo, so v zaključku zaigrali na vse ali nič brez vratarja in s šestimi možmi v polju, nebranjen gol pa je nato v zadnji minuti tekme zatresel še David Kampf za končnih 2:0 in veselico na tribunah praške Arene, kjer se je zbralo več kot 17 tisoč navijačev.

Čehi so na tem prvenstvu v skupini B s petimi zmagami in tremi porazi zasedli tretje mesto, nato v četrtfinalu izločili ZDA (1:0), včeraj v polfinalu pa še Švedsko z 7:3. Osvojili so še sedmi naslov svetovnih prvakov v zgodovini, prvega po letu 2010. No, skupno 13. naslov, saj jih imajo šest še kot Češkoslovaška.

Švicarji, ki so v skupini igrali s Čehi, jih po kazenskih strelih premagali z 2:1, so skupinski del končali na drugem mestu. V četrtfinalu so nato s 3:1 izločila Nemce, včeraj pa po pravem trilerju v polfinalu po kazenskih strelih še branilce naslova Kanadčane (3:2).

Kanadčani letos tako niso ubranili naslova in ostajajo pri 28. lovorikah, za nameček pa so prvič po petih letih ostali brez odličja, saj so danes v popoldanki tekmi za bron izgibili s Švedi z 2:4. Švedi so tako prišli do prve medalje po zlatu leta 2018.

Fiala MVP Švicar Kevin Fiala je najkoristnejši igralec (MVP) prvenstva. Vodstvo tekmovanja je za najboljšega vratarja izbralo Čeha Lukaša Dostala, za najboljšega branilca pa Švicarja Romana Josija. Fiala si je naziv najboljšega napadalca SP in tudi lovoriko MVP prislužil s sedmimi goli in šestimi podajami na osmih tekmah. V idealni postavi prvenstva (All Star) po izboru novinarjev pa so prav tako vsi trije nagrajenci vodstva tekmovanja, poleg njih v obrambi še Šved Erik Karlsson, v napadu pa Kanadčan Dylan Cozens in Čeh Roman Červenka. Prireditelji SP so med finalno tekmo tudi sporočili, da si je tekme letošnjega prvenstva v Pragi in Ostravi skupno ogledalo 797.727 gledalcev.

Prihodnje leto na Švedskem in Danskem, tudi s Slovenci

Prihodnje leto bosta prvenstvo elite gostili Švedska in Danska, iz nižjega razreda se med elito znova selijo Slovenci in Madžari, v divizijo I, skupino A pa se vračata Velika Britanija in Poljska, ki sta na Češkem zasedli zadnje mesto svoje skupine.

Svetovno prvenstvo, finale in tekma za 3. mesto (Praga) Nedelja, 26. maj:

