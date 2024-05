Švicarji po pravem trilerju v finale s Češko

V nedeljskem finalu svetovnega prvenstva elitne divizije v Pragi se bosta pomerili reprezentanci Češke in Švice. Prva je danes v polfinalu s 7:3 premagala Švedsko, Švicarji pa so zvečer šele po kazenskih strelih izločili branilce naslova Kanadčane.

Čehi, ki so v skupinskem delu prvenstva nabrali pet zmag in dvakrat izgubili, so v polfinalu Švedom zadali sploh prvi poraz na tem turnirju. Z izidom 7:3 so se zanesljivo uvrstili v nedeljski finale, v katerem bodo poskušali prvič po letu 2010 spet stopiti na svetovni prestol. Čehi bodo jutri igrali za svoj sedmi svetovni naslov, Švedi ostajajo pri enajstih. Junaka tekme sta bila član Carolina Hurricanes Martin Nečas z golom in tremi podajami ter Lukaš Sedlak iz Dynama Pardubic z dvema goloma in podajo.

V drugem polfinalu sta se pomerili branilka naslova Kanada in Švica. Reprezentanci sta se srečali že v predtekmovalnem delu, ki so ga Kanadčani brez poraza končali na prvem mestu, Švicarji pa po tesnem porazu z današnjim tekmecem (2:3) na drugem, a tokrat so zmagali slednji. Po rednem delu tekme je bilo neodločeno 2:2, podaljšek ni prinesle spremembe izida, o drugem finalistu so tako odločali kazenski streli, v teh pa so bili uspešnejši oklepniki iz dežele čokolade in sira.

Švicarji so po kazenskih strelih izločili branilce naslova. Foto: Reuters

Hokejisti iz zibelke hokeja bodo tako ostali pri 28. naslovih svetovnih prvakov, Švicarji pa se bodo v nedeljo potegovali za prvega. Do zdaj so trikrat zaigrali v finalu in vselej izgubili, nazadnje leta 2018.

Prihodnje leto na Švedskem in Danskem, tudi s Slovenci

Prihodnje leto bosta prvenstvo elite gostili Švedska in Danska, iz nižjega razreda se med elito znova selijo Slovenci in Madžari, v divizijo I, skupino A pa se vračata Velika Britanija in Poljska, ki sta na Češkem zasedli zadnje mesto svoje skupine.