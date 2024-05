Severnjaška poslastica Švedom, v polfinale še Češka, Kanada in Švica

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije na Češkem so znani vsi polfinalisti. Branilci naslova Kanadčani so v Pragi v četrtfinalu izločili Slovake (6:3), Švicarji pa so bili v Ostravi boljši od aktualnih podprvakov Nemcev (3:1). Gostitelji Čehi so na večerni tekmi s tesnih 1:0 ugnali Američane, v Ostravi pa so Švedi v severnjaški poslastici po podaljšku premagali Fince (2:1). Polfinalna para sta Kanada - Švica ter Češka - Švedska.

Svetovno prvenstvo, četrtfinale (Ostrava in Praga) Četrtek, 23. maj



Na Češkem poteka najbolj razburljiv del prvenstva, izločilni boji. Naslov branijo hokejisti iz zibelke hokeja, Kanadčani. Lani so v finalu presenetljivo igrali z Nemci, jih premagali s 5:2 in se razveselili 28. zlatega odličja. Nemci so prišli do prve kolajne po letu 1953, a letos ne bodo ponovili uspeha. Podobno velja tudi za Latvijce, ki so v boju za bron na kolena spravili Američane in osvojili sploh prvo odličje na svetovnem prvenstvu. Letos so namreč na svetovnem prvenstvu poleg Kanadčanov kar trije novi polfinalisti.

Kanada izločila Slovaško

Slovaška mreža se je zatresla šestkrat. Foto: Reuters Branilci naslova Kanadčani so redni del končali brez poraza, z 19 točkami, dvakrat so zmagali po podaljšku. V četrtfinalu v Pragi so se pomerili s četrto reprezentanco druge skupine Slovaško in se znova izkazali. Potem, ko so v dveh obdobjih na hitro prišli do naskoka, so slavili zmago s 6:3.

Na začetku tekme se je zdelo, da Slovaki nimajo možnosti. Že po petih minutah so Kanadčani po dveh hitrih akcijah in ne najboljšem posredovanju vratarja Samuela Hlavaja vodili z 2:0. Potem so se Slovaki vrnili, čeprav so si gol, plošček je za hrbet Jordana Binnigtona preusmeril Brandon Hagel, zabili tekmeci pravzaprav sami.

V drugi tretjini so Kanadčani vodstvo povišali, a le za gol, tako da je Slovaška imela še nekaj možnosti. Vse do 47. minute, ko je Kanada spet dosegla dva hitra gola, tokrat celo le v razmaku 20 sekund. Za Slovake je nato sicer tudi hitro znižal Miloš Kelemen, nekaj upanja pa je ob zadetku z dvema igralcema več v 57. minuti prinesel še Marek Hrivik. A je Nick Paul z zadetkom na prazna vrata v 60. potrdil kanadsko slavje.

Švica premagala svetovne podprvake

Švica je v sosedskem obračunu ugnala Nemčijo. Foto: Reuters Nemčija je lani dosegla enega največjih uspehov v zgodovini, saj je na medaljo čakala dolga desetletja, letos pa uspeha ne bo ponovila in bo na koncu šesta. Nemce so ustavili njihovi sosedje Švicarji, ki pa so tradicionalne tekmece v trdem in izenačenem boju dokončno premagali šele z zadetkom na prazna vrata.

Švica se je tako oddolžila Nemčiji za zadnja četrtfinalna poraza v letih 2021 in 2023. V prvi tretjini so bili Švicarji boljši in izkoriščali nemške napake. Premoč sta kronala najprej Christoph Bertschy v osmi minuti, ko je pobegnil v protinapad celo z igralcem manj, ter Nico Hischier v 17. Nemškega vratarja Philippa Grubauerja je ob koncu te tretjine enkrat rešila tudi vratnica.

V nadaljevanju so bili Nemci bolj enakovredni, na polovici tekme pa je Dominik Kahun ob številni prednosti zadel za znižanje na 1:2. A Nemci, ki so v rednem delu SP za tretje mesto v skupini B dosegli 34 golov, so bili danes precej neučinkoviti. Tudi strelov so imeli malo, vsega 15 na celotni tekmi.

Švicarski vratar Leonardo Genoni tako ni bil posebej ogrožen, njegovi soigralci pa so v zadnji tretjini znali zadržati minimalno prednost. Ob poskusu Nemčije, da bi izenačila brez vratarja, pa je Bertschy dokončal delo in Švico - redni del je končala na drugem mestu skupine A - dokončno poslal v polfinale.

Do 56. minute brez zadetkov, nato pa ...

Na dvoboju med Švedsko in Finsko dolgo ni bilo zadetkov. Foto: Reuters Švedska je redni del SP končala brez praske, z vsemi sedmimi zmagami po rednem delu in 21 točkami. Po drugi strani so njihovi tradicionalni tekmeci imeli nekaj več težav, saj so četrtfinale ujeli šele zadnji dan, potem ko je svojo priložnost zapravila Avstrija. Finci so si tako lahko privoščili tudi poraz s Švici, kajti četrtega mesta niso mogli izboljšati.

A ta zadnja tekma je imela za Fince tudi velike posledice na današnjo. Njihov prvi zvezdnik Mikael Granlund je namreč zaradi grobega naleta na glavo tekmeca dobil disciplinsko kazen in naknadno še tekmo prepovedi igranja, tako da je danes sedel na tribunah.

Švedi so takoj pritisnili in skušali status favorita preliti v prakso, a kljub naletom jim ni steklo, glavna prepreka pa je bil razpoloženi vratar tekmecev Emil Larmi. Finci so imeli malo priložnosti, so pa že v začetnih minutah stresli okvir gola. Na drugi strani je nato Švedska ponovila vajo, Larmija je okvir gola ob številni prednosti Švedov rešil kar dvakrat v eni akciji.

Tudi v nadaljevanju je bilo podobno. Švedska je prevladovala (razmerje v strelih je bilo po dveh tretjinah kar 24-8), a ni znala zadeti. Približno v takšnem ritmu se je tekma vrtela tudi v zadnjem delu. Švedska je pritiskala, Finska se je dobro branila, brez napak - do 56. minute. Takrat je eno redkih naredil finski vratar in plošček mu je po strelu Rasmusa Dahlina ušel v mrežo.

Švedi so zmagoviti zadetek dočakali v podaljšku v 66. minuti. Foto: Reuters

A Finska se ni predala. Švedska se je povsem umaknila v obrambo, Finska pa je poskušala brez vratarja in uspelo ji je izenačiti manj kot minuto pred koncem, ko je Hannes Bjorninen spremenil smer ploščku in prevaral Filipa Gustavssona.

V podaljšku so imeli sprva premoč Finci, ki pa so si nato prislužili izključitev. Ta je bila na koncu zanje usodna, saj je v 66. minuti Joel Eriksson Ek preusmeril plošček po strelu Victorja Hedmana v gol in Švedski zagotovil polfinale.

Čehi so se maščevali Američanom

Domači hokejisti so optimistično pričakovali današnji četrtfinalni obračun. Po eni strani so računali na bučno podporo s tribun, po drugi pa so se želeli maščevati Američanom, ki so na lanskem SP v enaki fazi tekmovanja slavili s 3:0. V napeti in trdi tekmi so se jim oddolžili in razveselili navijače z minimalno zmago.

Češko-ameriški par je bil drugi četrtfinalni, ki je pomenil poravnavanje računov za lansko tekmovanje. Švicarji so se popoldne tudi oddolžili Nemcem in jih premagali s 3:1.

Češko v polfinalu čaka obračun s Švedsko. Foto: Reuters Čehi so imeli v začetnem delu tekme premoč, a se je v vratih ZDA izkazal Charlie Lindgren. Imel je več dela kot Lukaš Dostal, a v prvem delu se mreži nista zatresli. V prvem delu sta bili ekipi disciplinirani in brez kazni, v nadaljevanju so si jo prvi prislužili domači, a jo uspešno prestali. Nato pa je za navdušenje na polnih tribunah praške dvorane od domačem "power playu" poskrbel Pavel Zacha, ki je preusmeril plošček v gol za hrbet Lindgrena. Češka bi lahko vodstvo še povišala, a je Roman Červenka zadel le prečko.

V zadnji tretjini so se Čehi že posvetili branjenju prednosti, Američani pa poskušali izsiliti vsaj podaljšek. Zdelo se je, da jim je uspelo pet minut pred koncem, ko so spravili plošček za hrbet Dostala. A so sodniki gol razveljavili zaradi oviranja češkega vratarja pred tem.

ZDA je ostal še zadnji poskus, igra brez vratarja, toda Čehi so zdržali do konca. Tik pred iztekom tekme bi lahko vodstvo povišali, a je plošček 11 sekund pred koncem zadel le okvir gola. A je zmaga vseeno ostala doma in Čehi so se razveselili preboja v polfinale.

Polfinalna para so določili razpleti današnjih četrtfinalnih tekem. Na SP igrajo po sistemu, kjer se v polfinalu najvišjerangirana ekipa po rednem delu pomeri z najslabšo od četverice, druga pa s tretjo. Polfinalni tekmi bosta v soboto, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo.

Prihodnje leto na Švedskem in Danskem

Prihodnje leto bosta prvenstvo elite gostili Švedska in Danska, iz nižjega razreda se med elito znova selijo Slovenci in Madžari, v divizijo I, skupino A, pa se vračata Velika Britanija in Poljska, ki sta na Češkem zasedli zadnje mesto svoje skupine.