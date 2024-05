Na sporedu je zadnji dan skupinskega dela svetovnega hokejskega prvenstva elitne divizije. V ponedeljek je postalo jasno, da se Velika Britanija in Poljska vračata razred nižje, v divizijo I, skupino A, danes pa bosta znana še zadnja četrtfinalista. Možnost za to imajo še vedno Avstrijci, ki bodo ob 12.20 palice prekrižali z odpisanimi Britanci. Slovenske severne sosede bi v četrtfinale prvič po letu 1994 peljala zmaga po rednem delu in poraz olimpijskih prvakov Fincev po rednem delu proti Švicarjem. Avstrijci in Finci bi v tem primeru imeli isto število točk, a bi zaradi zmage na medsebojnem srečanju napredovali prvi. Na drugi zgodnjepopoldanski tekmi se bodo lani srebrni Nemci, ki so si že zagotovili četrtfinale, pomerili s Francozi.