Derbi Kanadčanom, loterija Latvijcem, Američani z "desetico"

Za uvod v deseti dan svetovnega prvenstva elitne divizije so Američani s kar 10:1 premagali Kazahstan, Avstrijci pa s 4:1 Norvežane. Bolj napeto je bilo zvečer, ko so branilci naslova Kanadčani na derbiju v Pragi s 3:2 premagali Švicarje in jim zadali prvi poraz, sami pa ostali neporaženi. Na večerni tekmi v Ostravi med Slovaki in lani bronastimi Latvijci je o zmagovalcu odločala loterija, zmage s 3:2 so se veselili hokejisti z Baltika.

Kanadčani so bili zelo učinkoviti predvsem z igralcem več na ledu. Prvi gol ob "power-playu" je Dylan Cozens dosegel po 102 sekundah igre, z enako mero pa so Švicarji vrnili v 12. minuti, ko je bil natančen Kevin Fiala. Prav Fiala, sicer moštveni kolega slovenskega asa Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings, je bil tragična figura dvoboja. Le minuto po golu Romaina Loeffla (26. minuta) je moral zaradi naleta na koleno tekmeca predčasno pod prho, kar so Kanadčani dodobra izkoristili.

Cozens je med petminutno švicarsko kaznijo najprej zadel za 2:2 v 29. minuti, nato pa prispeval še podajo za gol Nicka Paula v 31. Vmes so imeli Švicarji s hokejistom manj na ledu celo nenadejano priložnost, da s kazenskim strelom pridejo do vodstva s 3:2, a Sven Andrighetto v 30. minuti ni premagal vratarja Jordana Binningtona.

V zadnji tretjini golov ni bilo, čeprav sta imeli obe zasedbi še nekaj priložnosti predvsem ob številčni prednosti na ledu.

Na lestvici imajo Kanadčani pred zadnjo tekmo 17 točk, sledijo domačini Čehi s 15 točkami, Švicarji so ostali pri 14. V boju za zadnjo četrtfinalno vstopnico so Avstrijci (7), Finci (7, tekma manj) in Danci (6).

Foto: Reuters

Na večerni tekmi so Latvijci, sicer dobitniki brona z zadnjega SP v Rigi in Tampereju, presenetljivo premagali Slovake s 3:2 po izvajanju kazenskih strelov.

Latvijce je v vodstvo popeljal Ralfs Freibergs v 19. minuti, izenačil pa je Martin Pospišil na začetku zadnje tretjine. Slovaki so bili na pragu zmage po rednem delu, ko je 104 sekunde pred koncem zadel Peter Cehlarik, a je vsega 24 sekund kasneje za podaljšek izenačil Oskars Cibulskis.

V podaljšku golov ni bilo, čeprav so imeli Latvijci zadnjih 90 sekund igralca več na ledu. Po kazenskih strelih so bili uspešnejši branilci brona z zadnjega SP, odločilni zadetek je v sedmi seriji dosegel Dans Ločmelis.

Na lestvici imajo popolni Švedi na vrhu po petih odigranih tekmah 15 točk. Z zmago v ponedeljek proti Franciji bi si že zagotovili prvo mesto. Američani so s tekmo več zbrali 13 točk, Nemci in Slovaki pa po 12.

Latvija je ostala peta z devetimi točkami in bi morala za novo uvrstitev v četrtfinale premagati Američane in upati na poraz Slovakov proti Švedom po rednem delu.

Američani so Kazahstancem zabili deset golov. Foto: Reuters

Avstrijci so v popoldanskem obračunu s 4:1 premagali Norveško, potem ko sta v drugi tretjini za 3:0 v razmaku petih minut zadela Peter Schneider dvakrat in Dominic Zwerger.

V Ostravi so Američani kar z 10:1 premagali Kazahstance, ki jih v ponedeljek čaka neposredni dvoboj za obstanek med elito s Poljaki.

Za ZDA je Matthew Boldy dosegel dva gola in štiri podaje, gol in štiri podaje je prispeval Johnny Gaudreau, "hat-trick" pa je ob dodatni podaji dosegel Brady Tkachuk. Razmerje v strelih je bilo 58:14 v korist Američanov.

Svetovno prvenstvo, skupinski del, 10. dan (Ostrava in Praga) Nedelja, 19. maj

Lestvici*: *Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine pade za en razred nižje.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so na predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.