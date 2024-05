Avstriji zmanjkalo moči za novo senzacijo, nemški strelski šov

Na uvodni petkovi tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije v Ostravi so Nemci s kar 8:2 odpravili predzadnji Kazahstan, bolj tesno pa je bilo v Pragi, kjer je Velika Britanija namučila Dansko. Skandinavci so zmagali s 4:3 in prišli do druge zmage, Britanci ostajajo brez točk. Zvečer so igrali gostitelji in Avstrijci, ki so v četrtek na kolena spravili olimpijske prvake Fince. Proti Čehom tega niso ponovili, izgubili so z 0:4. Dvoboj med Američani in Poljaki se je končal z zmago reprezentance ZDA s 4:1.

Popoldanski dvoboj v Pragi je na koncu pripadel favoriziranim Dancem, ki pa na tem prvenstvu ne navdušujejo. Na peti tekmi so prišli šele do druge zmage. Za njo pa so se morali močno potruditi, zadnja Velika Britanija jim je namreč povzročila ogromno težav. Britanci so povedli v šesti minuti, Danci pa s hitrima goloma v deveti povedli z 2:1. Sledilo je hitro izenačenje Velike Britanije, pa novo vodstvo Danske in ob koncu druge tretjine novo izenačenje. V zadnjem delu so Danci izkoristili igralca več, za 4:3 je zadel Christian Wejse in postavil končni rezultat. Po drugi zmagi ostajajo na "napačni" strani lestvice, ki ne prinaša napredovanja v izločilne boje.

V napadu se je odprlo Nemcem, ki so še na drugi zaporedni tekmi zabili kar osem golov. Potem ko so branilci srebra z 8:1 odpravili lani bronaste Latvijce, so tokrat z 8:2 premagali predzadnji Kazahstan.

Pod gole se je tokrat podpisalo sedem različnih hokejistov, John Peterka je golu dodal tri asistence, Wojtek Stachowiak pa je štirikrat asistiral. Nemci so zdaj pri treh zmagah in trenutno na mestih, ki zagotavljajo četrtfinale.

Kazahstan ostaja na predzadnjem mestu s tremi točkami.

Avstrija brez možnosti proti gostiteljem Čehom

Avstrija je proti Češki že po dveh tretjinah visoko zaostajala, z 0:3. Končni izid 4:0. Foto: Reuters

V Pragi so na petkovi večerni tekmi gostitelji Čehi četrto zmago dosegli proti Avstrijcem. Ti so na letošnjem prvenstvu poskrbeli za kar nekaj presenetljivih razpletov. Najprej so namučili Švicarje in po golijadi izgubili v zadnji minuti, branilcem naslova Kanadčanom so v zadnji tretjini nasuli pet golov, izsilili podaljšek in jim vzeli točko, nato pa v četrtek na kolena po rednem delu spravili olimpijske prvake Fince. No, zdaj proti Čehom niso imeli nobenih možnosti. Domačini so po drugi tretjini vodili s 3:0, na koncu je bilo 4:0.

Češka je bila precej boljša, Ondrej Kaše v prvi, Dominik Kubalik, Jakub Flek v drugi ter David Tomašek v zadnji tretjini pa so poskrbeli za visoko zmago nad sosedi. Češka zdaj z 12 točkami vodi v svoji skupini A.

Podoben je bil razplet na tekmi v Ostravi, kjer je Poljska pred številnimi svojimi navijači zdržala pol tekme, potem pa so Američani vendarle potrdili status favorita in na koncu slavili s tremi goli. Američani so tretji na lestvici z desetimi točkami, Poljaki imajo na dnu eno.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dneva pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.