Velik podvig Avstrijcev, padli so olimpijski prvaki

Četrtkovo dogajanje na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne divizije se je začelo s senzacionalno zmago Avstrije nad favorizirano Finsko. Avstrijci so že na zadnji tekmi branilcem naslova Kanadčanom v tretji tretjini zabili pet golov, na koncu pa izgubili v podaljšku, pred tem pa so se dobro upirali še eni favorizirani reprezentanci, Švici, ki jih je premagala v zadnji minuti dvoboja. Zdaj pa so naredili še korak naprej in s 3:2 premagali olimpijske prvake. Na drugi popoldanski tekmi je edina stoodstotna reprezentanca Švedska prišla še do četrte zmage, s 3:1 je bila boljša od Kazahstana. Na večernih tekmah ni bilo presenečenja: Kanada je s 4:1 premagala Norveško, ZDA pa s 5:0 Francijo.

Po prvi tretjini popoldanske tekme v Pragi je kazalo, da imajo olimpijski prvaki Finci vajeti tekme v svojih rokah. Avstrijskega vratarja Davida Kickerta sta premagala Samu Mänalanen in Oliver Kapanen, a so se stvari v drugih 20 minutah igre začele postavljati na glavo. Za priključek je v 24. minuti zadel Mario Huber, v zadnji tretjini pa za izenačenje še Thimo Nickl. Povsem v zaključku tekme, sekundo pred koncem je za veliko zmago naših severnih sosedov poskrbel Benjamin Baumgartner. Finci so bili sicer napadalnejši, na avstrijska vrata so sprožili 32 strelov (Avstrijci 20), ampak je bil Kickert danes izjemno razpoložen.

"Bilo je neverjetno. Sploh ne morem opisati občutkov. Pomislil sem, morda imamo priložnost, streljal sem proti vratom in plošček se je znašel v mreži. To je najboljša stvar, ki se je zgodila avstrijskemu hokeju v zadnjem času," je dejal avstrijski junak Baumgartner. Finci so po tekmi dejali, da tudi pri vodstvu 2:0 niso podcenjevali tekmeca. "Vedeli smo, da bo težka tekma, saj Avstrijci na tem prvenstvu igrajo zelo všečen hokej. Dobro so opravili svojo nalogo," je priznal Mikael Granlund.

V drugi četrtkovi tekmi v skupini A je Kanada premagala Norveško s 4:1. Na vrhu sta Kanada in Švica z 11 točkami, sledi jima Češka z 9, nato pa so zvrščene Finska, Avstrija, Danska, Norveška in Velika Britanija.

na večernih tekmah brez presenečenj, Kanada je premagala Norveško, ZDA pa Francijo. Foto: Reuters

V skupini B je popoldne Švedska ugnala Kazahstan s 3:1, zvečer pa so bile ZDA boljše od Francije (5:0). Na vrhu razpredelnica je Švedska, ki ima po štirih krogih edina polni izkupiček, druga je Slovaška (8), sedem točk so zbrali Latvijci in Američani, lestvico pa zaključujejo Francija, Kazahstan in Poljska.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dneva pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.