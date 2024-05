Začenja se s skandinavskim obračunom, končuje z bitko začelja

Peti dan svetovnega hokejskega prvenstva se bo ob 16.20 začel s skandinavskim obračunom med Danci in Norvežani. Za vikinge bo to že četrta tekma, za zdaj so še pri nič točkah, Danci pa bodo na tretji tekmi iskali drugo zmago. Popoldan se bosta v Ostravi pomerili lanska dobitnica bronastega odličja Latvija in Kazahstan. Latvijci so obe tekmi dobili po podaljšku, Kazahstanci pa so pri eni zmagi in enem porazu.