Severnjaški spopad v Pragi, Slovake čakajo Američani

Ponedeljek na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne divizije prinaša štiri tekme. V Pragi se bosta ob 16.20 pomerili Norveška in favorizirana Finska. Finci imajo štiri točke, Vikingi za zdaj še začetnih nič. V Ostravi bodo popoldan na delu ZDA in Slovaška, ki so prvenstvo odprle s porazom, nadaljevale pa z zmago.

Zvečer se bodo v Pragi pomerili gostitelji Čehi in Švicarji. Reprezentanci sta še neporaženi, a imajo Čehi pet točk, Švicarji pa maksimalni izkupiček. V Ostravi bo zvečer dvoboj lanskih finalistov Nemcev in Švedov. Skandinavci so po dveh zmagah stoodstotni, Nemci pa imajo na računu tri točke.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.