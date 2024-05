Branilci naslova prvenstvo začenjajo v času kosila

Po letu 2015 Praga in Ostrava znova gostita svetovno hokejsko prvenstvo najkakovostnejšega razreda. Potekalo bo vse do 26. maja, ko bodo v areni O2 okronali prvaka.

Naslov branijo hokejisti iz zibelke hokeja Kanadčani. Lani so v finalu presenetljivo igrali z Nemci, jih premagali s 5:2 in se razveselili 28. zlatega odličja.

Kanada bo danes na delu že zelo zgodaj, ob 12.20 bo palice prekrižala z Veliko Britanijo, ki se bo najverjetneje na koncu borila za obstanek. Pomembna tekma ob isti uri čaka Francoze in Kazahstance.

Ob 16.20 bodo Avstrijci izzvali Dance, Poljaki, ki so se po dolgih letih vrnili na največji oder, pa lani bronaste Latvijce.

Čehi so v petek na kolena spravili Fince, danes se bodo pomerili z Norvežani. Foto: Reuters

Zvečer bodo gostitelji Čehi drugo zmago prvenstva iskali proti Norvežanom, Nemcem, ki so začeli z zmago, pa bodo nasproti stali Američani.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.