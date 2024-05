Slovenija bo spet v druščini najboljših leta 2025, potem ko so si novi selektor Edo Terglav in slovenski hokejisti priborili nastop na Danskem in Švedskem z uspešnim igranjem na nedavno končanem drugoligaškem tekmovanju, kjer so bili drugi za Madžari. Ti reprezentanci bosta čez leto dni zamenjali dve najslabši z letošnjega SP, o tem, kdo bodo tekmeci Slovenije in kje bo igrala, pa bo odločal razplet letošnjega prvenstva in razvrstitev ekip.

Slovenski hokejisti so tako po lanskem izpadu iz elitne skupine - v Rigi so izgubili vseh sedem tekem, resda pa trikrat le za en gol - hitro ujeli vrnitev med najboljše na svetu. Leta 2025 bodo tako že enajstič nastopili v družbi najboljših, odkar so se leta 2001 prvič uvrstili na SP elitne skupine. Slovenija je doslej na SP med najboljšimi nastopala v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2023.

Naslov branijo Kanadčani. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Gostiteljica letošnjega tekmovanja je letos še ena tradicionalna hokejska velesila Češka. SP je bilo v tej državi nazadnje leta 2015, ko sta bili prizorišči isti kot letos, Praga z osrednjo mestno dvorano O2 Arena ter Ostrava. Čehi upajo, da jim bo domač teren pomagal pri uspehih na ledu, saj že dolgo čakajo na zlato medaljo. Zadnjo, bronasto, so osvojili leta 2022, zadnji naslov svetovnih prvakov pa leta 2010.

Lansko SP so v lepem spominu ohranili vsaj v treh prvouvrščenih ekipah. Kanadčani so zmagali četrtič po letu 2015 (prvaki so bili še v letih 2016, 2021 in 2022), skupno pa je bil naslov zanje že 28. v zgodovini. A tudi poraženci v finalu Nemci niso mogli biti nezadovoljni. Srebro je bilo namreč za Nemčijo sploh prva medalja po že kar zelo oddaljenem letu 1953, finale pa prvi po letu 1930.

Tudi tretji Latvijci so takrat na pretežno domačem terenu - prvenstvo sta gostila Riga in finski Tampere - prišli do zgodovinskega uspeha, saj pred tem nikoli ni prišla niti do polfinala, pravljico pa so Latvijci končali z bronom po zmagi v malem finalu proti ZDA.

Foto: Guliverimage

Medtem ko Kanadčani spadajo v že povsem ožji krog favoritov na vsakem tekmovanju, ne glede na to, s kakšno postavo pridejo, pa bo za Latvijce in Nemce odgovornost lanskega uspeha letos pomenila še dodatno obremenitev. Kajti kandidatov, ki želijo popravljati slabši vtis iz prejšnjih sezon ali pa so preprosto lačni novih medalj, je kar precej. Med prvimi najbrž tudi Američani, lanski poraženci malega finala (potem ko so kot edina ekipa na SP predtekmovanje končali brez poraza), ki so v zadnjem desetletju štirikrat osvojili bron.

Švedska je bila prvakinja nazadnje v letih 2017 in 2018, pozneje ni več dobila niti srebrne ali bronaste medalje. Poleg Kanadčanov so najboljši zadnjih sezon Finci, svetovni prvaki iz let 2019 in 2022.

Po starem sistemu

Sistem tekmovanja ostaja takšen, kot je v zadnjih letih že dodobra uveljavljen. Tudi to, da letos v konkurenci spet ni ruskih in beloruskih hokejistov, že vse od agresije Rusije na Ukrajino ni več nič novega. Krovna zveza IIHF je obe državi suspendirala, za lansko SP je celo morala najti nadomestnega prireditelja, saj bi moralo biti po prvotnem načrtu v Rusiji.

Nemci so lani prišli vse do srebra. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na Češkem bodo ekipe razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Kot novinki se bosta v konkurenci preizkusili Velika Britanija in Poljska, lani uspešni na drugoligaškem SP, ki pa ju čaka oster boj za obstanek.

V skupini A, ki bo igrala v Pragi, so branilka naslova Kanada, Avstrija, Češka, Danska, Finska, Velika Britanija, Norveška in Švica. V skupini B, tekme bodo igrali v Ostravi, pa so podprvaki Nemci, tretji Latvijci, Francozi, Kazahstanci, Poljaki, Slovaki, Švedi in Američani.

Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo od petka, 10. maja do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.