Razplet sosedskega obračuna za prvo mesto razveselil Madžare in razžalostil gostitelje

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A), pred katero je že imela v rokah vstopnico za napredovanje med elito, z 1:2 izgubila z Madžarsko, ki se je z zmago pridružila Slovencem pri napredovanju. Risi so prvenstvo končali na drugem mestu, Italijani, ki bi jih do napredovanja peljala le slovenska zmaga, pa so razočarani zasedli tretje mesto. Tik za njimi so končali Romuni, peti so bili Japonci, šesti pa Južni Korejci, ki se selijo v nižji tekmovalni razred (divizija I, skupina B). Svetovno prvenstvo elite 2025 bo na Danskem in Švedskem.

SP divizija I, skupina A, 5. krog Sobota, 4. maj

Madžarska : Slovenija 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Strelec: 1:0 Hari (Terbocs, Mihaly, 8.), 1:1 Tičar (Sabolič, Török, 26.), 2:1 Papp (Varga, Hari, 58., PP1)



Streli na gol: Madž 29 (9, 8, 12), Slo 36 (11, 15, 10)

Kazenske minute: Madž 6 (2, 2, 2), Slo 8 (2, 0, 6)



Postava Madžarska: Balizs, Horvath; Stipsicz, Hadobas, Varga, Hari, Sofron; Kiss, Nilsson, Papp, Sebok, Erdely; Garat, Ortenszky, Nemes, Sarpatki, Gallo; B. Szabo, Mihaly, Nemth, Terbocs. Selektor: Don MacAdam.

Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Mašič, Magovac, Sabolič, Tičar, Török; Crnović, Ćosić, Tomaževič, Macuh, Kuralt; Podlipnik, Čepon, Drozg, Simšič, Mahkovec; Bohinc, Jezovšek, Mehle, Beričič, Sodja. Selektor: Edo Terglav.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano), 5. krog: Sobota, 4. maj Lestvica

Slovenska izbrana vrsta je na svetovno prvenstvo drugega razreda odpotovala precej pomlajena, kar devet od 23 hokejistov, ki jih je selektor Edo Terglav odpeljal v Bolzano, je sploh prvič zaigralo na članskem prvenstvu.

To se za rise ni začelo po željah. Z 2:4 so izgubili z Južno Korejo, nadaljevanje pa je bilo rezultatsko odlično. Premagali so Romunijo, Italijo in Japonsko ter si že pred zadnjo tekmo, ki jo bodo ob 19.30 igrali proti Madžarom, zagotovili prvo ali drugo mesto na prvenstvu. Obe peljeta v elitni reprezentančni razred, ki bo imel svetovno prvenstvo naslednje leto na Danskem in Švedskem. Slovenski hokejisti so tako po lanskem izpadu iz elitne skupine hitro ujeli vrnitev med najboljše na svetu. Leta 2025 bodo tako že enajstič nastopili v družbi najboljših, odkar so se leta 2001 prvič uvrstili na SP elitne skupine.

Še preden pa je bilo jasno, da so Slovenci napredovali, so v našem taboru zatrdili, da danes ne bodo kalkulirali, saj se želijo posloviti z zmago in prvim mestom. Če za rise sosedski obračun sicer nima tako velikega rezultatskega vložka, pa ima za Madžare ogromnega. Za napredovanje nujno potrebujejo zmago. Če bi imeli na koncu Italijani, Madžari in Romuni devet točk, bi napredovali Italijani.

Terglav je začel z isto postavo kot v petek proti Japoncem, med vratnicama je tudi tokrat Gašper Krošelj. Slovenci so začeli odločneje, stisnili tekmeca pred gol, a je bil Bence Balizs na mestu. Nato pa prva resnejša akcija Madžarov, pred golom je neoviran do ploščka prišel Janoš Hari in matiral Krošlja za prvo vodstvo na tekmi. Takoj zatem so imeli priložnost za zvišanje z igralcem več, a se rezultat ni spremenil. Kot tudi ne ob koncu tretjine, ko so imeli številčno prednost Slovenci, tako da se je tretjina končala s tesnim vodstvom Madžarske.

Rok Tičar je ležeč na tleh zadel za izenačenje. Foto: Guliverimage Ta je v začetku druge tretjine močno pritisnila, oblegala slovenska vrata, nato pa 26. minuta. Eden od Madžarov je pred golom Balizsa naredil prekršek nad Rokom Tičarjem, ta je padel, nato pa ležeč na tleh iz obrata plošček ustrelil proti madžarskemu golu in presenetil tekmečevega vratarja za izenačenje na 1:1.

Slovenci so nato prevzeli pobudo in narekovali tempo večji del preostanka tretjine, a spremembe rezultata ni bilo.

Italijani pokopali romunske upe, Južna Koreja se poslavlja

Romuni, ki so prvenstvo odprli z dvema porazoma, so nato premagali Madžare in Južno Korejo, danes pa s 4:2 ugnali še Japonce. Z ugodnim rezultatom so bili v igri za napredovanje, a ko so Italijani z 8:1 odpravili Južno Korejo, je bilo romunskih upov na presenetljivo napredovanje konec. Italijanska hokejska reprezentanca je za konec z 8:1 odpravila Južno Korejo, ki se seli v nižji rang tekmovanja. Foto: Guliverimage

Zadnje mesto so zasedli Južni Korejci, ki so po uvodni zmagi nad Slovenci nanizali štiri poraze in se tako s tremi točkami selijo na nižjo raven tekmovanja, divizijo I, skupino B. Od tam pa si je napredovanje v divizijo I, skupino A zagotovila Ukrajina.