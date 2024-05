Slovenska hokejska reprezentanca je na četrti tekmi svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda s 3:1 strla odpor Japoncev in s tretjo zmago popoldan naredila dodaten korak k napredovanju. Tega si je zagotovila po večerni zmagi Madžarske v podaljšku s 3:2 nad Italijo. V najvišji razred svetovnega reprezentančnega hokeja iz Bolzana napredujeta prvo- in drugouvrščena reprezentanca, slovenska zdaj slabša kot druga ne more več biti. V soboto ob 19.30 se bo pomerila še z Madžarsko. V zgodnjepopoldanski tekmi so Romuni s 3:2 premagali zadnjo Južno Korejo in jo spravili v neugoden položaj.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A, Bolzano, 4. krog Petek, 3. maj

Slovenija : Japonska 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Strelci: 1:0 Mehle (Sodja, 4.), 2:0 Simšič (Drozg, 13.), 2:1 Nakajima (Otsu, Yoneyama, 31.), 3:1 Drozg (Macuh, Török, 60., PP1)

Streli na gol: Slo 31 (12, 12, 7), Jap 31 (11, 11, 9)

Kazenske minute: Slo 6 (4, 0, 2), Jap 8 (2, 2, 4)



Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Mašič, Magovac, Sabolič, Tičar, Török; Crnović, Ćosić, Tomaževič, Macuh, Kuralt; Podlipnik, Čepon, Drozg, Simšič, Mahkovec; Bohinc, Jezovšek, Mehle, Beričič, Sodja. Selektor: Edo Terglav.

Postava Japonske: Narisawa, Fukufuji; Yamada, Ishida, Hitosato, S. Nakajima, K. Otsu; H. Sato, Yoneyama, Y. Sato, T. Nakajima, Hanzawa; Hayata, Halliday, Furuhashi, Osawa, Takagi; Otsu, Lawlor, Isogai, Irikura, Ko. Sato. Selektor: Jarrod Skalde. Lestvica

Na Južnem Tirolskem do sobote poteka svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem sodelujejo gostitelji Italijani, Slovenci, Madžari, Japonci, Romuni in Južni Korejci.

Za slovensko reprezentanco so štiri tekme, po katerih se lahko nadeja uresničitve reka "slab začetek – dober konec". Slovenci so namreč prvenstvo odprli s porazom z Južno Korejo (2:4), nato s 6:1 premagali Romunijo, v sredo po srditem boju, na katerem je slovenska obramba garala in zdržala vse pritiske, z 2:0 premagali Italijane, danes pa po novi hudi bitki s 3:1 strli odpor Japoncev.

Nik Simšič je v 13. minuti zadel za vodstvo z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com Za varovance Eda Terglava, ki je pred srečanjem svaril pred podcenjevanjem Japonske, se je obračun začel na najboljši mogoč način. V 4. minuti je po slabem poskusu japonske podaje zadel Žiga Mehle, v 13. minuti pa je na 2:0 zvišal Nik Simšič in postavil izid prvih 20 minut. Japonci so v nadaljevanju zaigrali agresivneje in pritisnili na slovenska vrata, med katerima je znova stal Gašper Krošelj. Ta je ohranjal mrežo nedotaknjeno do 31. minute, ko je po protinapadu na 2:1 znižal kapetan Shogo Nakajima. Trdoživa azijska reprezentanca se ni dala, še naprej je iskala gol priključka in bila vse do zadnjega v igri za vsaj točko. Na koncu si je privoščila dve kazni in Slovencem olajšala konec srečanja. Dobre pol minute pred koncem je ob igralcu več zadel Drozg in razblinil še zadnje dvome o zmagovalcu.

Slovenci imajo po štirih tekmah na prvem mestu na računu devet točk, drugi so z osmimi Madžari, ki so danes v večerni tekmi po podaljšku s 3.2 premagali gostitelje turnirja Italijane. Risi slabši kot drugi ne morejo več biti, kar pomeni, da bodo naslednje leto zaigrali na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki ga bosta gostili Švedska in Danska.

Teoretično lahko v soboto po zadnjem krogu (pari so Romunija - Japonska, Italija - Južna Koreja in Madžarska - Slovenija) še pride do točkovnega izenačenja treh ekip, če bi Slovenija izgubila, Italija in Romunija pa zmagali. A v tem primeru ima Slovenija najboljši medsebojni izid, saj je oba tekmeca premagala, tako da bi v morebitnem krogu končala na vrhu.

Selektor Edo Terglav Foto: www.alesfevzer.com

Terglav: Že lani smo začeli graditi projekt

"Veliko dela je bilo vloženega v to, že lani smo začeli graditi projekt. Dobro je bilo načrtovano vse do SP, prva tekma ni bila po načrtih, a smo verjeli v to, kar smo delali vso sezono. Malo je bilo tudi sreče na drugih tekmah, a s tem, kar smo naredili, gremo zasluženo naprej. To je prvi cilj, smo pa prišli zmagat na turnirju. Jutri je glavna tekma in želimo iti s tega tekmovanja s pravo zadnjo tekmo," je za Hokejsko zvezo Slovenije po potrditvi napredovanja dejal selektor Terglav.

Slovenski hokejisti so tako po lanskem izpadu iz elitne skupine hitro ujeli vrnitev med najboljše na svetu. Leta 2025 bodo tako že enajstič nastopili v družbi najboljših, odkar so se leta 2001 prvič uvrstili na SP elitne skupine.

Slovenija je doslej na SP med najboljšimi nastopala v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2023.

Nova ekipna zmaga, v soboto brez kalkuliranja

"Vse ekipe na tem turnirju so težek nasprotnik, sploh Japonci, ki so hitri in ogromno drsajo. Ni bilo lahko, težko prigarana zmaga. Nič ne bomo kalkulirali, jutri bo zadnja tekma prvenstva, gremo po zmago," je po zmagi nad Japonsko v izjavi za Hokejsko zvezo Slovenije dejal igralec tekme na slovenski strani Matic Török.

Romuni spravili Južno Korejo v nelagoden položaj

Še pred slovensko tekmo sta se za pomembne točke v boju za obstanek pomerili Romunija in Južna Koreja. S 3:2 je zmagala prva – zmagoviti gol je dosegla ob igralcu manj v 56. minuti – in si zagotovila obstanek, medtem ko je poraženka trenutno zadnja in ji grozi nazadovanje. V soboto se bo pomerila z Italijo.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano), 4. krog: Petek, 3. maj Lestvica

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

