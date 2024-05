Slovenska hokejska reprezentanca je na četrti tekmi svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda s 3:1 strla odpor Japoncev in s tretjo zmago naredila dodaten korak k uresničitvi cilja, napredovanju med elito, kamor bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Slovenci bodo zadnjo tekmo prvenstva igrali v soboto ob 19.30 proti Madžarom. Te danes zvečer čaka tekma z Italijani. Če bi Madžari zmagali po rednem delu, bi si Slovenci že danes zvečer zagotovili napredovanje. Na zgodnjepopoldanski tekmi so Romuni s 3:2 premagali zadnjo Južno Korejo in jo spravili v nelagoden položaj.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A, Bolzano, 4. krog Petek, 3. maj

Slovenija : Japonska 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Strelci: 1:0 Mehle (Sodja, 4.), 2:0 Simšič (Drozg, 13.), 2:1 Nakajima (Otsu, Yoneyama, 31.), 3:1 Drozg (Macuh, Török, 60., PP1)

Streli na gol: Slo 31 (12, 12, 7), Jap 31 (11, 11, 9)

Kazenske minute: Slo 6 (4, 0, 2), Jap 8 (2, 2, 4)



Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Mašič, Magovac, Sabolič, Tičar, Török; Crnović, Ćosić, Tomaževič, Macuh, Kuralt; Podlipnik, Čepon, Drozg, Simšič, Mahkovec; Bohinc, Jezovšek, Mehle, Beričič, Sodja. Selektor: Edo Terglav.

Postava Japonske: Narisawa, Fukufuji; Yamada, Ishida, Hitosato, S. Nakajima, K. Otsu; H. Sato, Yoneyama, Y. Sato, T. Nakajima, Hanzawa; Hayata, Halliday, Furuhashi, Osawa, Takagi; Otsu, Lawlor, Isogai, Irikura, Ko. Sato. Selektor: Jarrod Skalde. Lestvica

Na Južnem Tirolskem do sobote poteka svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem sodelujejo gostitelji Italijani, Slovenci, Madžari, Japonci, Romuni in Južni Korejci.

Za slovensko reprezentanco so štiri tekme, po katerih se lahko nadeja uresničitve reka "slab začetek – dober konec". Slovenci so namreč prvenstvo odprli s porazom z Južno Korejo (2:4), nato s 6:1 premagali Romunijo, v sredo po srditem boju, na katerem je slovenska obramba garala in zdržala vse pritiske, z 2:0 premagali Italijane, danes pa po novi hudi bitki s 3:1 strli odpor Japoncev in se še približali napredovanju v elitni razred reprezentančnega hokeja. Tja vodita prvo in drugo mesto, risi so z devetimi točkami prvi.

Nik Simšič je v 13. minuti zadel za vodstvo z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com Za varovance Eda Terglava, ki je pred srečanjem svaril pred podcenjevanjem Japonske, se je obračun začel na najboljši mogoč način. V 4. minuti je po slabem poskusu japonske podaje zadel Žiga Mehle, v 13. minuti pa je na 2:0 zvišal Nik Simšič in postavil izid prvih 20 minut. Japonci so v nadaljevanju zaigrali agresivneje in pritisnili na slovenska vrata, med katerima je znova stal Gašper Krošelj. Ta je ohranjal mrežo nedotaknjeno do 31. minute, ko je po protinapadu na 2:1 znižal kapetan Shogo Nakajima. Trdoživa azijska reprezentanca se ni dala, še naprej je iskala gol priključka in bila vse do zadnjega v igri za vsaj točko. Na koncu si je privoščila dve kazni in Slovencem olajšala konec srečanja. Dobre pol minute pred koncem je ob igralcu več zadel Drozg in razblinil še zadnje dvome o zmagovalcu.

Slovenci imajo po štirih tekmah na prvem mestu na računu devet točk. Če bi na večernem obračunu Italije in Madžarske zadnji zmagali po rednem delu, bi si risi že zvečer zagotovili napredovanje.

Nova ekipna zmaga, v soboto brez kalkuliranja

"Vse ekipa na tem turnirju so težek nasprotnik, sploh Japonci, ki so hitri in ogromno drsajo. Ni bilo lahko, težko prigarana zmaga. Nič ne bomo kalkulirali, jutri bo zadnja tekma prvenstva, gremo po zmago," je po zmagi nad Japonsko v izjavi z hokejsko zvezo Slovenije dejal igralec tekme na slovenski strani Matic Török.

"Vedeli smo, kakšna tekma nas čaka, da gre za ekipo, ki je zelo dobro odigrala prve tri tekme. Dober začetek tekme za nas, dosegli smo dva gola, ni pa bilo prave energije, nismo bili dovolj agresivni, veliko ploščkov smo izgubili na modri črti. Druga tretjina je bila spet slabša za nas, a po golu, ki smo ga dobili, so fantje stopili nazaj, delali enostavne stvari. V tretjo smo šli samozavestno. Rekel sem jim, da je treba odigrati, naj ne čakajo na to, kaj bodo delali Japonci. Na koncu je bil odločilen power-play, fantje so bili mirni, dobro odigrali in dosegli ta gol. Spet zaslužena ekipna zmaga. Rekli smo, da se ne bomo ozirali na to, kaj delajo druge ekipe, gremo vsako tekmo posebej. Karkoli se bo danes zgodilo, želimo turnir jutri zaključiti z zmago," pa je za HZS dejal selektor Terglav.

Njegova pomlajena vrsta bo zadnjo tekmo prvenstva odigrala v soboto ob 19.30 proti Madžarom.

Romuni spravili Južno Korejo v nelagoden položaj

Še pred slovensko tekmo sta se za pomembne točke v boju za obstanek pomerili Romunija in Južna Koreja. S 3:2 je zmagala prva – zmagoviti gol je dosegla ob igralcu manj v 56. minuti – in si zagotovila obstanek, medtem ko je poraženka trenutno zadnja in ji grozi nazadovanje. V soboto se bo pomerila z Italijo.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano), 4. krog: Petek, 3. maj Lestvica

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

