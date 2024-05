Slovenci po novi zmagi še bližje eliti

Slovenska hokejska reprezentanca je naredila velik korak k vrnitvi med najboljše. S tretjo zmago na SP imajo Slovenci vse niti v svojih rokah, ob zanje idealnem razpletu večerne tekme pa bi se lahko napredovanja med elito za leto 2025 veselili že danes.

Svoj del naloge so opravili odlično in z borbeno predstavo premagali trdožive Japonce. Če bodo v večerni tekmi Madžari po rednem delu ugnali Italijo, pa bo Slovenija že krog pred koncem imela v rokah eno od prvih dveh mest, ki pomenita napredovanje.

Čeprav je bil končni izid pozitiven in imajo izbranci Eda Terglava na računu nove tri točke, skupno so zdaj pri devetih, pa je je bila pot do njih izjemno težka.

Že pred prvenstvom so v slovenskem taboru opozarjali na specifičnost azijske hokejske igre, ki Slovencem nikoli ni ustrezala, prvo opozorilo, da to drži, pa so v Bolzanu dobili na uvodni tekmi, ko so klonili s Korejci.

Vsaj v prvem delu tekme danes ni bilo videti, da se bodo težave ponovile. Slovenija je začela poletno in tudi hitro dosegla zadetek. Potem ko je Jaka Sodja ukradel plošček in lepo zaposlil Žigo Mehleta, je ta zadel za 1:0 že v četrti minuti.

Japonci so se izkazali za zahtevnega tekmeca. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sledilo je še nekaj nevarnejših akcij Slovenije, vodstvo pa je povišala v 13. minuti. Natančen podajalec izza gola je bil Jan Drozg, na pravem mestu pred golom pa Nik Simšič, ki mu ni bilo težko premagati vratarja Yuto Narisawo.

Težave so se začele v drugi tretjini. Japonska je zaigrala precej bolj trdo in agresivno, kar je Slovencem povzročilo precej težav. V uvodnih minutah je igra potekala večinoma pred Gašperjem Krošljem, a je bil podobno kot proti Italiji razpoložen in je ustavil nekaj nevarnih strelov.

Klonil pa je v 31. minuti, ko je Japonska po hitrem protinapadu znižala. Ob koncu te tretjine so si tudi Slovenci pripravili nekaj priložnosti, a Matic Törok, Rok Tičar in Sodja niso bili dovolj natančni, da bi zagotovili mirnejši zadnji del.

Ta je tako minil v podobnem ritmu kot druga tretjina. Japonci so pritiskali, Slovenci so se uspešno branili, prežali pa predvsem na protinapade, v enem je bil Drozg blizu uspehu v 53. minuti.

Jan Drozg je potrdil zmago. Foto: www.alesfevzer.com

V končnici pa so nato Japonci sami olajšali delo Sloveniji. Privoščili so si namreč zaporedni kazni, tako da je imela Slovenija v zadnjih štirih minutah skorajda vseskozi na ledu igralca več. Ob prvi prednosti so Slovenci tekmece sicer stisnili pred gol, a še brez uspeha, ob drugi pa je nato pol minute pred koncem iz bližine zadel Drozg in dokončno potrdil zmago.

Slovenci bodo zadnjo tekmo z Madžari igrali v soboto ob 19.30.