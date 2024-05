"Po prvi tekmi nas je malo vrglo na realna tla, a smo se zbrali, začeli igrati bolje in nam je uspelo. Nikoli se ne predamo, vedno dajemo maksimum, včasih ne steče, letos pa se je poklopilo. Zaslužili smo si to, smo res dobra skupina fantov," je po uresničenem cilju, vrnitvi v reprezentančno elito , v izjavi za nacionalno televizijo dejal kapetan pomlajene slovenske hokejske reprezentance Robert Sabolič.

Slovenska hokejska reprezentanca je že dan pred zadnjim krogom svetovnega prvenstva drugega razreda v Bolzanu uresničila tako želeni cilj, vrnitev med elito, v kateri je zadnjič igrala lani.

Pomlajena zasedba selektorja Eda Terglava, ki je na Južno Tirolsko odpeljal devet debitantov na članskih svetovnih prvenstvih, je turnir sicer začela s porazom z Južno Korejo. A nadaljevanje se je odvijalo po rezultatskih željah risov. Sledile so zmage nad Romunijo, Italijo in Japonsko ter večerna petkova zmaga Madžarov nad Italijo, po kateri je bilo jasno, da bodo Slovenci prihodnje leto znova igrali med reprezentančno smetano.

Do konca letošnjega prvenstva jih čaka še večerna tekma z Madžari, ki bo za vzhodne sosede ogromnega vložka, saj morajo za napredovanje med elito nujno zmagati. Slovenci zatrjujejo, da se bodo tudi tega obračuna lotili resno.

Rok Macuh je pri 27 letih igral na prvem članskem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Macuh pred leti že skoraj odpisal profesionalni hokej, zdaj pa ...

"Včerajšnjo tekmo Madžarov in Italijanov smo si ogledali v sobi, po njej je bilo veliko veselje. A danes gremo še po eno zmago," je za nacionalno televizijo dejal eden od debitantov na članskih prvenstvih Rok Macuh. Štajerec je pred leti celo razmišljal o koncu profesionalne hokejske kariere, a vztrajal in bil za to nagrajen. V zadnji sezoni je nase opozoril v češki elitni Extraligi in pri 26 letih dobil sploh prvi vpoklic v reprezentanco ter v njej hitro našel svoje mesto.

"Pred štirimi leti sem delal v kavarni in zraven igral hokej, zdaj pa sem tukaj s fanti, zato mi ta uspeh res veliko pomeni, zelo sem vesel, da nam je uspelo," pravi Macuh in kot ključ za uspešno prvenstvo izpostavlja ekipni duh: "Vsako tekmo smo igrali kot ekipa, to je bil po mojem mnenju največji dejavnik, da smo se uvrstili naprej."

Kapetan: Zaslužili smo si, smo dobra skupina fantov

Precej več izkušenj ima s članskimi prvenstvi Robert Sabolič. Na Južnem Tirolskem nastopa že enajstič, a prvič je na prvenstvu v vlogi kapetana. Robert Sabolič je ponosen na pomlajeno skupino fantov. Foto: Guliverimage

"Letos je bilo malo drugače, da. Smo pomlajeni, a vedeli smo, da je realno, da napredujemo. Po prvi tekmi nas je malo vrglo na realna tla, a smo se zbrali, začeli bolje igrati, zmagali tri nadaljnje tekme, tako da smo res veseli," je v mikrofon nacionalne televizije dejal 35-letni Gorenjec.

Tudi on velik del zaslug pripisuje dobri energiji znotraj reprezentance: "Nikoli se ne predamo, vedno bomo za Slovenijo dali maksimum. Včasih nam ne uspe, včasih ni sreče, letos se je poklopilo. Zaslužili smo si, res smo dobra skupina fantov. Naše delo pa še ni končano, gremo še na zadnjo tekmo po zmago, da sezono končamo, kot se zagre."

Slovenci so si zagotovili 11. nastop v družbi najboljših, odkar so se leta 2001 prvič uvrstili na SP elitne skupine. Na SP so med najboljšimi nastopali v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2023.

"Zasluženo naprej"

"Veliko dela je bilo vloženega v to, že lani smo začeli graditi projekt. Dobro je bilo načrtovano vse do SP, prva tekma ni bila po načrtih, a smo verjeli v to, kar smo delali vso sezono. Malo je bilo tudi sreče na drugih tekmah, a s tem, kar smo naredili, gremo zasluženo naprej. To je prvi cilj, smo pa prišli zmagat na turnirju. Jutri je glavna tekma in želimo iti s tega tekmovanja s pravo zadnjo tekmo," pa je v petek po potrditvi napredovanja dejal Terglav, ki je uspešno prestal prvo večje tekmovanje v selektorski vlogi. "Veliko dela je bilo vloženega v to, že lani smo začeli graditi projekt. Dobro je bilo načrtovano vse do SP, prva tekma ni bila po načrtih, a smo verjeli v to, kar smo delali vso sezono." Foto: www.alesfevzer.com

Avgusta po olimpijske igre

Slovenci bodo zadnjo tekmo prvenstva igrali ob 19.30 proti Madžarski. Ponovno snidenje risov pa bo avgusta, ko jih čakajo olimpijske kvalifikacije za nastop na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Italiji.

Slovenci bodo tretje olimpijske igre lovili v Rigi proti Latviji, Franciji in Ukrajini. Olimpijsko vozovnico si bo zagotovil zmagovalec.