Romuni ohranjajo upe na napredovanje in stiskajo pesti tudi za Slovence

Slovenska hokejska reprezentanca si je na svetovnem prvenstvu drugega razreda (diviziji I, skupina A) v Bolzanu v petek zvečer zagotovila napredovanje v elito in s tem uresničila zadani cilj. Ob 19.30 se bo na zadnji tekmi prvenstva za prestiž pomerila še z Madžari. Med elito napredujeta dve reprezentanci. Ob Slovencih imajo možnosti za napredovanje še Madžari, gostitelji Italijani, ki jih ob 16. uri čaka srečanje z Južno Korejo, in Romuni, ki so za konec s 4:2 premagali Japonce, a še zdaleč niso odvisni od sebe. Da bi Romuni pripravili prvovrstno presenečenje, Italijani ne bi smeli osvojiti več kot dveh točk, Madžari pa ne več kot točke. Prav tako še ni jasno, kdo bo nazadoval na nižjo raven tekmovanja (diviziji I, skupina B), trenutno je na zadnjem mestu Južna Koreja. V divizijo I, skupini A, je napredovala Ukrajina.

Slovenska izbrana vrsta je na svetovno prvenstvo drugega razreda odpotovala precej pomlajena, kar devet od 23 hokejistov, ki jih je selektor Edo Terglav odpeljal v Bolzano, je sploh prvič zaigralo na članskem prvenstvu.

To se za rise ni začelo po željah. Z 2:4 so izgubili z Južno Korejo, nadaljevanje pa je bilo rezultatsko odlično. Premagali so Romunijo, Italijo in Japonsko ter si že pred zadnjo tekmo, ki jo bodo ob 19.30 igrali proti Madžarom, zagotovili prvo ali drugo mesto na prvenstvu. Obe peljeta v elitni reprezentančni razred, ki bo imel svetovno prvenstvo naslednje leto na Danskem in Švedskem. Slovenski hokejisti so tako po lanskem izpadu iz elitne skupine hitro ujeli vrnitev med najboljše na svetu. Leta 2025 bodo tako že enajstič nastopili v družbi najboljših, odkar so se leta 2001 prvič uvrstili na SP elitne skupine.

"Veliko dela je bilo vloženega v to, že lani smo začeli graditi projekt. Dobro je bilo načrtovano vse do SP, prva tekma ni bila po načrtih, a smo verjeli v to, kar smo delali vso sezono. Malo je bilo tudi sreče na drugih tekmah, a s tem, kar smo naredili, gremo zasluženo naprej. To je prvi cilj, smo pa prišli zmagat na turnirju. Jutri je glavna tekma in želimo iti s tega tekmovanja s pravo zadnjo tekmo," je v petek zvečer za Hokejsko zvezo Slovenije po potrditvi napredovanja dejal Terglav.

Še preden pa je bilo jasno, da so Slovenci napredovali, so v našem taboru zatrdili, da danes ne bodo kalkulirali, saj se želijo posloviti z zmago in prvim mestom. Če za rise sosedski obračun sicer nima tako velikega rezultatskega vložka, pa ima za Madžare ogromnega. V zadnji krog so sicer krenili kot drugouvrščena reprezentanca, a lahko pred njimi končajo tako Italijani kot Romuni.

Romuni ohranjajo upe na napredovanje. Foto: Domen Jančič

V igri za napredovanje še vedno Italijani, Madžari in Romuni

Romuni, ki so prvenstvo odprli z dvema porazoma, so nato premagali Madžare in Južno Korejo, danes na s 4:2 ugnali še Japonce in so trenutno drugi. Da bi ostali na tem mestu in napredovali, kar bi bilo ogromno presenečenje, Italijani ne bi smeli osvojiti več kot dveh točk, Madžari pa ne več kot eno.

Na zgodnjepopoldanski tekmi bodo še zadnjo priložnost za napredovanje iskali Italijani. Nasproti jim bo stala Južna Koreja, ki je trenutno zadnja in ji grozi izpad.

Če bi imeli na koncu Madžari, Romuni in Italijani vsi devet točk, bi zaradi najbolj ugodnih rezultatov z medsebojnih tekem napredovali Italijani.

Foto: HZS