Madžari z zmago nad Slovenci osvojili prvo mesto, sosedi družno med elito

Slovenija si je že po razpletu petkovih tekem priborila eno od prvih dveh mest, ki vodita v višji rang tekmovanja, tako da je sosedski obračun odločal le o tem, ali bo prva ali druga. Pomembnejša je bila tekma za Madžare, saj so morali zmagati, če so želeli napredovati.

Razplet zadnje tekme je tako pomenil, da je Madžarska prva, Slovenija pa druga. Slovenci imajo sicer enako število točk, devet, kot Italija in Romunija, a so v medsebojnem krogu teh treh ekip najboljši.

Iz te skupne je izpadla Južna Koreja, naslednje leto jo bo zamenjala Ukrajina, ki je zmagala na SP divizije I (skupina B) v Vilniusu.

Slovenija si je v Bolzanu zagotovila 11. nastop v družbi najboljših, odkar se je leta 2001 prvič uvrstila na SP elitne skupine. Na SP je med najboljšimi nastopala v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2023.

Slovenski selektor Edo Terglav je kljub temu, da je bilo že v petek zvečer jasno, da je prvi cilj izpolnjen, napovedal naskok na zmago in prvo mesto na SP. A Slovenci so se lahko tekme vendarle lotili bolj sproščeno, za Madžare je bil vložek bistveno večji, vse skupaj pa so ob ledu opazovali tudi Italijani, ki so upali na pomoč Slovenije.

Foto: Grega Valančič/Sportida Začetek je bil po okusu slovenskih navijačev. Terglavovi izbranci so stisnili tekmece, Madžari so bili v prvih minutah nebogljeni, a so potem iz prve prave akcije na tekmi zadeli, ko je Gašperja Krošlja premagal Janos Hari.

V nadaljevanju je bila podoba na ledu obratna. Madžari so pritiskali, Slovenci so se krčevito branili, so pa potem tudi sami dosegli gol ob trenutkih največje premoči tekmecev.

V 26. minuti so Madžari pred golom nepravilno ustavili Roka Tičarja, sodnik je že dvignil roko za kazen, a je Tičar, ko je že ležal na ledu, s palico še zbezal plošček proti golu ter presenetil vratarja Benceja Balisza. Nadaljevanje je bilo po slovenskih notah, a brez še kakšnega zadetka, blizu pa so bili Rok Macuh, Robert Sabolič in Marcel Mahkovec.

V zadnji tretjini so Madžari manj tvegali, saj bi jim tudi neodločen izid še prinesel možnost za zmago v dodatnem delu. Ob koncu pa so jim delo olajšali Slovenci z dvema zaporednima kaznima, na klop sta sedla Žiga Mehle in Kristjan Čepon. Ob prvi so se Slovenci ubranili, ob drugi pa je odbitek v nebranjen del vrat pospravil Kristof Papp.

Foto: Grega Valančič/Sportida

To pa je bil tudi končni izid dvoboja, čeprav so Slovenci v zadnji minuti še poskušali tudi brez vratarja, a se je končalo z minimalnim porazom, prvim na SP proti Madžarski.