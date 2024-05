Norveški hokejski tabor je tik pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije pretresla novica, da je v 32. letu starosti umrl nekdanji član reprezentance Alexander Reichenberg. Vzrok smrti mladega športnika ni znan.

Na Švedskem rojeni Reichenberg je največji klubski pečat pustil v Lillehammerju, kjer je igral tudi zadnjo sezono, ko je na 44 tekmah rednega dela zbral 44 točk in bil po točkah najboljši posameznik svojega moštva, s katerim je v končnici izpadel v četrtfinalu.

Reichenberg je bil dolgo tudi član reprezentance, s katero je zaigral na dveh svetovnih prvenstvih elite in tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Tam je z vikingi v boju za četrtfinale v podaljšku premagal rise, na koncu so zasedli osmo mesto.

"Neverjetno žalostno je, da nikoli več ne bo slišal vzklikov občinstva v Eidsiva Areni in da mi, ki smo sedeli na tribunah, ne bomo več videli igralca z velikim nasmehom, dodatno finto ali močnim udarcem," so ob smrti zapisali na uradni spletni strani Lillehammerja.

"Aleksander je bil umetnik na igrišču. Kreativen in napadalno nadarjen hokejist, ki je vedno širil optimizem v ekipah, v katerih je igral." Foto: Guliverimage

"Povezali smo se z zdravstveno ekipo in smo v pripravljenosti"

Športni direktor in vršilec dolžnosti generalnega sekretarja norveške hokejske zveze Petter Salsten pravi, da je novica o smrti prizadela vso hokejsko družino. Kar nekaj reprezentantov, ki bodo konec tedna začeli svetovno hokejsko prvenstvo elite, je bilo tesno povezanih s pokojnim napadalcem. Vodstvo zveze je posledično aktiviralo tudi zdravstveno osebje, ki bi v zahtevnih trenutkih lahko pomagalo komu od prizadetih.

"V ekipi za prvenstvo so igralci, ki so z Aleksandrom že več let zelo tesno povezani. Vsak mora smrt predelati na osebni ravni. Povezali smo se z zdravstveno ekipo in smo v pripravljenosti. Težko je predvideti, kako se bodo ljudje odzvali, ko izvejo tako žalostno novico, zato moramo biti pripravljeni," je ob tem še dodal Salsten, ki težko verjame, da Reichenberga ni več med živimi.

"Aleksander je bil umetnik na igrišču. Kreativen in napadalno nadarjen hokejist, ki je vedno širil optimizem v ekipah, v katerih je igral. Za njim je fantastična kariera v Lillehammerju in tudi v različnih reprezentančnih selekcijah. V norveškem hokeju je pustil pečat."

Reichenberg je bil pred leti soigralec slovenskega napadalca Kena Ograjenška v Gradcu.