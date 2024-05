Argentinska nogometna zveza (AFA) je sporočila, da je umrl 85-letni Cesar Luis Menotti, ki je Argentino kot selektor vodil do naslova svetovnega prvaka leta 1978.

Cesar Luis Menotti je v igralski karieri največ nastopov zbral za Rosario Central in Boco Juniors, na trenerski poti pa je številne klube, med njimi Newell's Old Boys, Huracan, Barcelono, Boco Juniors, Atletico Madrid, River Plate, Penarol, Independiente, Sampdorio, Rosario Central, Pueblo in Tecos.

Znamenita nogometna revija World Soccer ga je leta 2013 med trenerji postavila na 22. mesto vseh časov. Foto: Guliverimage

Argentino je vodil med letoma 1974 in 1983 ter z njo 1978 osvojil svetovni naslov. Od reprezentanc je za kratek čas vodil tudi Mehiko.

