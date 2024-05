Branilci srebra za začetek proti Slovakom

Na Češkem se začenja svetovno hokejsko prvenstvo elitne divizije, na katerem nastopa 16 reprezentanc. Naslov prvakov branijo Kanadčani, srebro Nemci, bron pa Latvijci. Za uvod se bodo v Ostravi pomerili Slovaki in Nemci, v Pragi pa Švicarji in Norvežani. Zvečer sledi srečanje med gostiteljico Češko in Finsko ter med Švedsko in ZDA.

Po letu 2015 Praga in Ostrava znova gostita svetovno hokejsko prvenstvo najkakovostnejšega razreda. Potekalo bo vse do 26. maja, ko bodo v areni O2 okronali prvaka.

Naslov branijo hokejisti iz zibelke hokeja, Kanadčani. Lani so v finalu presenetljivo igrali z Nemci, jih premagali s 5:2 in se razveselili 28. zlatega odličja. Nemci so prišli do prve kolajne po letu 1953. V boju za bron so Latvijci na kolena spravili Američane in osvojili sploh prvo odličje na svetovnem prvenstvu.

Nemci bodo popoldne palice prekrižali s Slovaki, istočasno bodo na delu Švicarji in Norvežani. Zvečer sledita srečanji med Čehi in Finci ter Švedi in Američani.

Čehi domače prvenstvo odpirajo proti olimpijskim prvakom Fincem. Foto: Guliverimage

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. V skupini A, ki bo igrala v Pragi, so branilka naslova Kanada, Avstrija, Češka, Danska, Finska, Velika Britanija, Norveška in Švica. V skupini B, tekme bodo igrali v Ostravi, pa so podprvaki Nemci, tretji Latvijci, Francozi, Kazahstanci, Poljaki, Slovaki, Švedi in Američani.

Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo od danes do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.