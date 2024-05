Švicarji v zadnji minuti nore tekme razžalostili Avstrijce, Švedi do pričakovane zmage

Hokejisti Finske so po uvodnem porazu svetovnega prvenstva elitne divizije na drugi tekmi s kar 8:0 odpravili Veliko Britanijo. Tudi Slovaki so prvenstvo odprli s porazom, danes pa s 6:2 premagali Kazahstan. Branilci zlata Kanadčani so za drugo zmago s 5:1 ugnali Dance, Latvijci pa v podaljšku s 3:2 Francoze in vknjižili prvo zmago. Na večni tekmi v pragi so Švicarji proti Avstrijcem večkrat zaostajali, v zadnji minuti tekme pa zadeli za zmago s 6:5. Švedi so vlogo favorita s 5:1 upravičili proti Poljakom .

Svetovno prvenstvo, skupinski del, 3. dan (Ostrava in Praga) Nedelja, 12. maj

Lestvici*: * Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade razred nižje.

Po letu 2015 Praga in Ostrava znova gostita svetovno hokejsko prvenstvo najkakovostnejšega razreda. Potekalo bo vse do 26. maja, ko bodo v areni O2 okronali prvaka.

Naslov branijo hokejisti iz zibelke hokeja Kanadčani, ki napadajo že 29. zlato odličje. Danes so vknjižili drugo zmago, s 5:1 so odpravili Dance. Prvi izbor lanskega nabora lige NHL Connor Bedard je mrežo tekmecev načel po dobrih dveh minutah igre, srečanje pa končal z dvema goloma. Danci so ob koncu ob zaostanku z 1:3 poskušali znižati brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Dawson Mercer zadel v prazen gol za 4:1, končni rezultat pa je 20 sekund pred iztekom ob igralcu več postavil Pierre-Luc Dubois.

Bolj izenačeno je bilo na obračunu med lani bronastimi Latvijci in Francozi. Obe reprezentanci sta prvenstvo odprli s porazom, do prve zmage v podaljšku pa so prišli hokejisti z Baltika. Galski petelini so prek Stephana Da Coste povedli ob igralcu več v 17. minuti in držali vodstvo vse do 43. minute, ko je Rodrigo Abols izenačil. Roberts Bukarts je v 52. minuti ob powe-playu zadel za prvo vodstvo Latvijcev, ki pa ga je 39-letni NHL-.ovec Pierre-Edouard Bellemare izničil tri minute pred koncem rednega dela. Sledil je podaljšek, sekundo pred iztekom tega pa zadetek Kasparsa Daugavinsa za latvijsko zmago.

Švicarji so z golom NicoaHischierja v 60. minuti s 6:5 premagali Avstrijo. Foto: Reuters

Večerno tekmo v Pragi so Avstrijci proti favoriziranim Švicarjem začeli odlično, v 15. minuti so povedli s 2:0, Roman Josi (na koncu dva gola, dve asistenci) je hitro zatem znižal, a so severni sosedi v začetku drugega dela znova ušli na +2. Nato pa preobrat Švice, ki je blestela z igralcem več. Nico Hischier, Josi in Ken Jager so s tremi goli v sedmih minutah popeljali svoje moštvo v vodstvo s 4:3. Lukas Haudum je z drugim golom v drugi tretjini izenačil in poskrbel za napetih zadnjih 20 minut. Začele so se po željah Švicarjev, ki jih je Hischier ob novi številčni premoči popeljal v vodstvo s 5:4. Avstrijci se niso dali, Benjamin Baumgartner je izenačil na 5:5. Ko je že kazalo, da bo sledil podaljšek, pa je novo izključitev Avstrije za končnih 6:5 s tretjim golom kaznoval Hischier. Švicarji so pet od šestih golov zadeli ob powe-playju.

Zvečer sta se v Ostravi pomerili najboljša in najslabša reprezentanca skupine B Švedska in Poljska. Skandinavci so po prvi tretjini vodili z 2:0, nato povedli s 3:0, a so se Poljaki v zadnjem delu z nenavadnim zadetkom izza gola uspeli približati na 3:1 in povzročali nekaj težav trem kronam. Ti so v nadaljevanju izkoristili power-play in ob številčni premoči še dvakrat zadeli ter potrdili drugo zmago, Poljska pa ostaja pri točki, ki jo je vzela Latviji.

Finci napolnili gol Britancev

Finci so Veliko Britanijo premagali z 8:0. Foto: Guliverimage Na uvodnem obračunu dneva so Finci potrebovali 17. minut, da so načeli mrežo Velike Britanije, na koncu pa so jo prerešetali z 8:0. Pet golov so dosegli v drugi tretjini. Mikael Granlund je k zmagi prispeval štiri asistence, Oliver Kapanen tri gole, Emil Larmi pa je zaustavil vseh 14 poskusov tekmecev. Na drugi strani je imel Ben Bowns ogromno dela, proti njegovim vratom je zletelo 47 strelov, ubranil jih je 39.

Slovaki so na drugi, zgodnjepopoldanski tekmi s tremi hitrimi goli v drugem delu uvodne tretjine nakazali, v katero smer bo šlo srečanje. Vodstva niso več izpustili iz rok. Libor Hudaček je zadel in dvakrat podal, Martin Pospišil pa dvakrat zadel. Kazahstan so na koncu premagali s 6:2.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.