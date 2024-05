Gostitelji v boj za tretjo zmago

Šesti dan svetovnega prvenstva elitne divizije bosta v Pragi ob 16.20 odprli gostiteljica Češka in Danska. Čehi imajo po treh tekmah šest točk, Danci tri. Popoldanska tekma v Ostravi bo v znamenju lanskih dobitnikov odličij. Bronasti Latvijci so še neporaženi, a so dve zmagi dosegli v podaljšku, Nemci imajo na računu eno zmago.

Zvečer bodo neporaženi Švicarji palice prekrižali z zadnjo Veliko Britanijo in poskušali vsaj začasno skočiti na prvo mesto. Tega z istim številom točk zasedajo Kanadčani, a imajo boljšo gol razliko. Na drugi večerni tekmi bodo zadnji Poljaki izzvali Slovake.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.