Švicarji so se poigrali z Danci, tudi Švedi do visoke zmage

Na uvodni sobotni tekmi v Pragi so neporaženi Švicarji z 8:0 odpravili na tem prvenstvu neprepričljive Dance in s peto zmago potrdili četrtfinale. Tudi stoodstotni Švedi so visoko zmagali, z 7:2 so odpravili Latvijce. Popoldan poslastica med svetovnimi prvaki Kanadčani in olimpijskimi Finci, ki so jim na zadnji tekmi Avstrijci zadali poraz. Na drugi popoldanski tekmi pa bodo Nemci četrtfinale poskušali potrditi proti Poljakom. Zvečer bodo Britanci poskušali mešati štrene gostiteljem Čehi, v Ostravi pa se bodo Slovaki pomerili s Francozi.

Svetovno prvenstvo, skupinski del, 9. dan (Ostrava in Praga) Sobota, 18. maj

Lestvici*: *Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade razred nižje.

Švicarji nadaljujejo zmagovito pot na letošnjem svetovnem prvenstvu, Dancem pa ne gre in ne gre. Potem ko so jih včeraj namučili Britanci, Skandinavci so zmagali s 4:3, so danes doživeli hud poraz. Švicarska reprezentanca je zmagala s kar 8:0. V peti minuti jo je v vodstvo popeljal Nico Hischier, Roman Josi pa še pred iztekom uvodnega dela zvišal na 2:0. V začetku drugega dela sta sledila dva hitra zadetka Kevina Fiale, rešetanje danske mreže pa se je nadaljevalo tudi v drugi polovici srečanja, med katerim je Leonardo Genoni ohranil mrežo nedotaknjeno – zaustavil je vseh 17 strelov Dancev.

Švedi so dobro odprli srečanje, po sedmih minutah so vodili z 2:0, a so Latvijci z dvema hitrima goloma na začetku druge tretjine izenačili. Sledile so pestre minute, tudi nekaj vroče krvi, ter odlične minute Skandinavcev. V 26 sekundah so trikrat zadeli, dvakrat Fabian Zetterlund, dve minuti zatem pa je bil natančen še Marcus Pettersson in zvišal na 6:2. Končni rezultat 7:2 je ob igralcu manj v 59. minuti postavil Marcus Johansson.

Tri krone so po petih tekmah edine stoodstotne, Latvijci pa so s sedmimi točkami peti.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dneva pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.