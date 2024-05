V živo: Britancem kaže slabo, stoodstotni Švedi lovijo novo zmago

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije na Češkem poteka predzadnji dan skupinskega dela tekmovanja. V Pragi pravkar derbi začelja med Norvežani in zadnjimi Britanci, ki so še pri nič točkah. Da bi Velika Britanija ohranila nekaj upanja na obstanek med elito, danes potrebuje zmago in vsaj dve točki. Če bo izgubila, se bo vrnila raven nižje v divizijo I, skupino A. Za Norvežane, ki ne morejo več v četrtfinale, je to zadnja tekma SP. V Ostravi si pravkar nasproti stojijo favorizirani Švedi, ki so po petih tekmah še edini stoodstotni, in Francozi. Tri krone lahko potrdijo prvo mesto skupinskega dela.